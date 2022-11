La finalul săptămânii trecute au avut loc etapele 9 si 10 din cadrul Campionatului Est European de Orientare și Îndemanare CEC ORI CUP 2022

Competiția s-a desfășurat în localitatea Kedzierzin Kozle din Polonia in organizarea Automobilklub Kędzierzyńsko-Kozielski AKK.

Clubul Sportiv Auto-Karting Rider’s Satu Mare a fost prezent in acest an, în competiție , cu două echipaje, Ciclovan Adrian – Bobu Ovidiu si Seletye David – Demjen Daniel.

”Era foarte importană pozitionarea cat mai buna a celor doua echipaje la ultimele doua etape din acest sezon pentru a ne menține in primele șase echipaje(premiate la final de an), așa cum arata clasamentul general inainte de etapele din Polonia. Au fost 2 etape de orientare de noapte contând pentru etapa a 9-a si doua etape de zi care au dat rezultatul etapei a 10-a. Etape aparent simple dar până la urmă… complicate.” A transmis David Seletye , directorul ACR Satu Mare.

La finalul celor două etape echipajul 902 Ciclovan-Bobu s-a clasat pe locul 6, iar echipajul 909 Seletye-Demjén pe locul 12, mult sub așteptările inițiale! După calcularea tuturor rezultatelor clubul sătmărean a reușit să termine cu două echipaje in primele șase din campionat, astfel echipajul Ciclovan-Bobu a terminat pe locul 4 iar echipajul Seletye-Demjen pe locul 6 !!!

Rezultate foarte bune! Felicitam nominal cele doua echipaje, care au pus din nou numele Clubului RIDER’S si a României pe harta motor- sportului European. Campionatul a fost câștigat de echipajul polonez Krzewski Maciej – Krzewski Mateusz ( PL- Myslowice) urmat de Rusinak Peter – Rusinak Peter jr. (SK-Spisska Bela) si pe locul 3 Tinak Marian – Buci Milan (SK –Bratislava). Pe locul 5 a fost un alt echipaj din polonia Miszczak Piotr – Ekiel Aleksandra (PL-Warszawa).