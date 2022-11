Unirea Tășnad și Olimpia Satu Mare au remizat sâmbătă în derby-ul seriei B a Ligii a 4-a elite.

În fața a 7-800 de spectatori cele două echipe au terminat la egalitate, 1-1 iar antrenorii celor două grupări, Marius Bălău de la Unirea și Lulu Dragomir de la Olimpia consideră rezultatul echitabil.

”Noi am dominat prima repriză când am și deschis scorul. Mi-am dorit mult să câștig acest derby pentru a rămâne favoriți cerți la primul loc. De aceea am și jucat tot meciul cu două vârfuri. Am luat gol din fază fixă, dintr-o lovitură liberă executată de Cadar. Știam că e periculos i are execuții deosebite și uite că n-am reușit să-l blocăm. Putem spune că e rezultat echitabil, dar întreb și eu ce e echitabil în fotbal căci s-au văzut meciuri în care echipa care domină și are ocazii poate să și piardă ” ne a declarat Lulu Dragomir.

Acesta e convins că deși nu a pierdut în dubla cu Unirea Tășnad (nr 0-0 la Satu Mare în tur și 1-1 la Tășnad la retur) lupta pentru primul loc în seria B nu se va da numai între aceste echipe.

”Eu nu scot Viitorul Vetiș din calcule. Au o echipă bună și pot să învingă pe oricine. Au demonstrat și sezonul trecut , și acum că joacă un fotbal bun și au tineri valoroși. Faptul că i-am bătut cu 5-1 în tur nu i scoate din luptă. Ne așteaptă un meci greu la Vetiș peste două etape” mai spune Lulu Dragomir.

De cealaltă parte președintele-antrenor-jucător de la Tășnad, Marius Bălău ține să le mulțumească suporterilor pentru sprijin și consideră că lupta pentru primul loc în serie nu e încă tranșată.

”Dacă eram mai atenți, pe final puteam câștiga. N-aș zice că ne-au surprins doar că a fost aca deviere nefericită, a mea, la golul lor și apoi am fost nevoiți să alergăm după egalare. Pe final am avut câteva ocazii bune . Îmi felicit jucătorii mei și l remarc pe portarul lor” ne-a declarat Marius Bălău.

”Noi o luăm pas cu pas , vrem să construim o echipă la Tășnad cu care la primăvară în play off să vedem ce șanse avem ” a mai mărturisit Marius Bălău.

Unirea Tășnad are 23 de puncte după nouă etape și un golaveraj de plus 29 în vreme ce Olimpia Satu Mare va face tot 23 de puncte dacă ținem cont că Fortuna Căleni nu se va prezenta nici la reprogramare, cu golaveraj plus 33. Interesant e că galben-albaștrii au cea mai bună apărare din ELITE cu doar două goluri încasate.

Viitorul Vetiș are 21 de puncte și stă la pândă….

Etapa următoare pe 5/6 noiembrie, Unirea Tășnad joacă la Cămin , Olimpia acasă cu AS Căpleni iar Viitorul Vetiș are derby comunal la Decebal.

Altfel, în seria A, urmează derby-ul primelor două clasate, la Negrești Oașul va întâlni Recolta Dorolț.Oșenii au nevoie d victorie pentru a se apropia la un punct de lider…