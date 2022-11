Performanță

Competiția va debuta pe 31 decembrie în Arabia Saudită

În ziua, și chiar la ora la care Arabia Saudită producea marea surpriză a Mondialului de fotbal din Qatar, supercampionul nostru, Mani Gyenes anunța într-o conferință de presă că e pregătit pentru a 13-a sa aventură în cel mai dur rally raid din lume. Și că abia așteaptă să ajungă la finalul anului, imediat după Crăciun, în …Arabia Saudită acolo unde e programat Raliul Dakar 2023!.

”Cum? A bătut Arabia Saudită pe Argentina? ” au fost primele cuvinte rostite de Mani Gyenes la conferință, discuția mutându-se de la motorsport la sportul rege preț de câteva minute…”Au investit mult în fotbal în Arabia Saudită în ultimii ani. Și chiar am văzut că sunt mulți jucători străini buni acolo…Dar să bată Argentina nu mă așteptam…” a completat Mani care a avut parte de experiențe la Dakar atât în Argentina lui Messi cât și Arabia Saudită…

Legat de participarea la Dakar 2023, Mani spune că nu simte nicio presiune și că e pregătit.

”Vineri plec în Franța la Marsilia acolo unde punem motocicleta pe vapor cu destinația Arabia Saudită. Nu e o motocicletă nouă așa cum mi-aș fi dorit dar am schimbat mai mult de 50% din cea cu care am concurat anul acesta. Din păcate cei de la KTM m-au anunțat că nu voi putea cumpăra un model nou de KTM ci doar una nouă identică cu ce am avut ediția aceasta din 2022…Așa că n-a meritat să am două la fel așa că am decis să o refac pe cea din garaj…Sunt convins că nu vor fi probleme” a spus Mani Gyenes care recunoaște că nu e superstițios și nu-l deranjează ideea că merge la a 13 a sa aventură la Dakar…”Aș purta și numărul 13..N-am probleme de acest gen…” a spus Mani care a amintit că la Dakar niciun concurent nu poartă acest număr…

Dakar 2023 pornește pe 31 decembrie de pe malul Mării Roşii . Traseul celeui de-al patrulea Dakar găzduit de Arabia Saudită îi va duce pe piloţi de pe plajele Mări Roșii până la nisipurile Golfului Arabiei, în Dammam. Această traversare a țării va fi, de fapt, un tur complet, deoarece cele 14 etape vor conduce caravana Dakar, mai întâi, prin regiunile muntoase din nord-vest, înainte de a se îndrepta spre sud-estul extrem pentru o călătorie de trei zile prin oceanul de dune din Rub al-khali, unul dintre cele mai întinse deşerturi din lume.

Dakar 2023 începe pe 31 decembrie 2022, iar finishul are loc în 15 ianuarie 2023, iar traseul se

întinde pe aproximativ 7 500 de kilometri. Peste 1 000 de sportivi din 63 de ţări vor fi la startul

competitiei.

Despre obiective…Mani și-ar dori o clasare în Top 30 la general și un podium la Malle Moto…O clasă Malle Moto pe care Mani a câștigat-o în 2020 la prima experiență în Arabia Saudită…

”Acum au fost ceva emoții cu înscrierea la Dakar. Abia în august am știut sigur că sunt pe listă…Apoi au vrut să reducă de la 40 la 20 concurenții de la Malle Moto…Până la urmă ne-au primit și pe mine și pe încă doi mai experimentați…Așa că sper din nou la un podium…” a explicat Mani Gyenes.

Legat de starea de sănătate, Mani a rămas cu trei șuruburi în picior …”Asta e…mi-au scos tija și recuperarea a decurs bine…dar șuruburile au rămas…Nu mă deranjează când sunt pe motor” a punctat Mani Gyenes…

Riderul sătmărean a ținut să le mulțumească sponsorilor pentru sprijinul pe care i-l acordă an de an. Și fără de care participarea la Dakar 2022 n-ar fi posibilă…Și una de final…Mani Gyenes e singurul reprezentant al ROMÂNIEI la rally raid-ul ce debuta pe 31 decembrie și va fi transmis de Eurosport!

Baftă SuperMani!