Povestea Nataliei Iocsak… Prima româncă din istorie care a reușit să câștige locul întâi la Drift, la clasele Queen și Pro2

”Sunt prima fată din istorie care a reușit să câștige locul întâi la Clasa Pro2”, a spus Natalia Iocsak, campioană europeană la Drift.

Povestea ei e cunoscută la Satu Mare . De ani buni a fost vedeta Campionatului de Rally Sprint unde a impresionat în fiecare sezon. A crescut practic la volan și în competiții iar acum la 19 ani, după transferul la drift, a ajuns vedetă națională prin performanțele ei.

De la Livada a fost ”racolată” de primăria municipiului Baia Mare și acum e legitimată și susținută financiar de clubul MINAUR.

Acum povestea ei a fost prezentată în această săptămână la buletinele de știri din sport de la toate televiziunile naționale.

Iată povestea ei.

Are 19 ani şi anul acesta a făcut legea pe continent în cel mai tare campionat din Motorsport, dominat de bărbați.

“La vârsta de 9 ani am avut primul contact cu domeniul Motorsport, tatăl și fratele meu m-au încurajat să urc în mașina. Eram micuță de înălțime și am încercat prin multe modalități să ajung la pedale.

După câteva antrenamente am fost pregătită și am decis să particip la primul concurs care s-a desfășurat în anul 2013 cu prima participare în Campionatul National de Rally Sprint.

Această pasiune vine din familie. Cel care mi-a insuflat dragostea pentru Motorsport este fratele meu și tatăl meu care la rândul lor au fost și ei Campioni”, a spus pentru femeiinmotorsport.ro, Natalia Iocsak, campioană europeană la Drift, care are un palmares profesional de excepţie.

După ce a câștigat 7 titluri de campioană în Rally, Natalia s-a apucat de drifturi.

„Tata mi-a luat un BMW cu tracțiune pe spate. Pentru mine era o distracție, pe lângă participarea în Campionatul Național de Rally.

La un moment dat au venit lucrurile foarte natural și după am vrut să particip și în Campionatul Național de Drift și am parcurs Școala de Drift și așa am început”, a spus Natalia Iocsak, campioană europeană la Drift, la clasele Queen și Pro2, potrivit money.ro

I-a murit fratele în accident de mașină

Dacă pe plan sportiv, 2022 a fost un an extraordinar pentru Natalia, în plan personal, tânăra și familia ei au suferit o tragedie!

În urmă cu 8 luni, Natalia și-a pierdut fratele, în vârstă de 22 de ani, într-un accident de mașină.

”Este foarte crunt și pe cât sunt de pozitivă și cu zâmbetul pe față în interior este groaznic, dureros, sfâșietor.

El mi-a dat putere, e cu mine tot timpul. Îmi este foarte dor de el și de zâmbetul lui”, a mai spus Natalia Iocsak pentru Sports Net, citat de digisport.ro