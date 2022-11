ȘAH. Debut promițător pentru Sara Sunea la Campionatul European de Junioare!

- Advertisement -

Începutul lunii noiembrie a reunit in Antalya , la Campionatul European, 991 de șahiști din 46 de tari , șahiști cu cuprinse intre 8 si 18 ani.

Dincolo de miza titlurilor puse in joc, Campionatul European pentru Juniori reprezintă si un prilej oferit tinerilor de a vizita locuri noi, de a interacționa cu alte culturi, de a-si crea noi prieteni.

Competiția juvenilă supremă a “bătrânului continent” se desfășoară intre 5 si 15 a lunii lui brumar. Condițiile oferite de gazde sunt cu adevărat de 5 stele in toate privințele , interacțiunea dintre “mana umana” si natura fiind una reușită.

Datorita titlului național obținut in luna aprilie, Sara Sunea ( sportiva cu dubla-legitimare LPS Satu Mare + Tinerii Lei Baia Mare ) a fost desemnata reprezentanta României in grupa fetelor sub 10 ani la Campionatul European.

In prima partidă a jucat cu negrele contra unei croate, Rilje Lucija, pe care a învins-o convingător. O victorie relativ ușoară, facilitată si de jocul inexact al balcanicei.

Runda a 2-a însă i-a adus in fata o adversara puternica, ucraineanca Solomiia Svitenko, nimeni alta decât campioana europeana en-titre la sah rapid. Chiar daca la un moment dat Sara a scăpat din avantajul obținut in deschidere, un atac fulgerător asupra regelui advers i-a adus o prețioasă victorie.

Runda a 3-a a oferit o partida nerecomandata cardiacilor. Întâlnind o sportiva din Turcia, Sara a jucat foarte bine primele 25 de mutări, obținând o poziție complet câștigat. Din păcate presiunea autoimpusa a făcut-o din nou să revadă de mai multe ori o mutare înainte de a o efectua pe tabla, astfel incat a ajuns in criza de timp. Nevoita sa mute repede, a făcut câteva greșeli, ajungând intr-o poziție disperată. După aproape 4 ore de joc, a venit rândul reprezentantei Semilunei sa ajungă in criza de timp, Sara reușind sa întoarcă in favoarea ei cursul partidei si sa învingă după 67 de mutări. Un punct prețios care o plasează in grupul de 7 fete cu victorie pe linie.

In perspectiva meciurilor infernale care vor urma, e de dorit păstrarea unui nivel bun pe perioada întregii partide.

”Urmează un nou examen dificil, cu azera Leyla Mirzaliyeva, cea care le-a învins pe favoritele 3 si 5 in grupa fetelor sub 10 ani. Important ca Sara sa se bucure de șah, sa reușească sa aplice cat mai mult din cele învățate , sa aibă motive de satisfacție privind calitatea jocului. Clasamentul final se va stabili după 9 runde când speram sa aplaudam un rezultat excelent.” Transmite antrenorul Cătălin George Ardelean.

Merită incă o data apreciată implicarea extraordinara a părinților Ovidiu si Cristina, dar si a bunicilor care reușesc sa-i ofere Sarei cele mai bune condiții pentru a-si desăvârși pasiunea.

Inspirată alegerea Federației Romane de Sah de a-i trimite ca antrenor si conducator de delegatie pe Ciprian Nanu si Alin Berescu, doi oameni deosebiți si profesioniști foarte implicați.

Din delegația României face parte și sătmăreanul Kovacs Balazs.