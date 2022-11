A doua etapă a returului Ligii a 3-a începe azi în seria a 10-a cu duelul de la Sânmartin dintre Lotus Felix și SCM Zalău. Se anunță un meci interesant cu gazdele obligate să câștige pentru a reveni în zona play-off ului în vreme ce sălăjenii nu-și mai permit pași greșiți dacă vor să rămână-n obiectiv.

CSM Olimpia Satu Mare se deplasează la Jucu pentru meciul cu incomoda trupă Minerul Ocna Dej.

Antrenorul Tibi Csik spear ca elevii săi să înceapă motivați partida și să facă uitat jocul modest practicat etapa trecută când au remizat acasă, 1-1 cu Victoria Carei.

”Trebuie să scoate maxim din aceste partide ce au mai rămas de jucat în acest an. Știm că pe terenul celor de la Ocna Dej sau Someșul Dej cum s-au numit sezonul trecut, ne-a fost greu dar acum avem alte obiective și consider că putem obține un rezultat pozitiv” spune antrenorul Tibi Csik.

Lotul galben-albaștrilor va pleca azi la prânz la Cluj Napoca.

Victoria Carei jooacă acasă cu noul lider, FC Bihor și după isprava de la Satu Mare elevii lui Marius Botan spear la un nou rezultat pozitiv.

”La Oradea în tur am făcut o primă repriză bună și la 0-0 am irosit ocazii bune. Cred că am învățat ceva din acel meci și sâmbătă vom aborda altfel jocul cu bihorenii. Orice punct e important pentru noi în lupta pentru menținerea în liga a 3-a ” consider directorul CSM Victoria Carei, Tabi Zsolt.

Partida Victoria-FC Bihor se joacă sâmbătă de la ora 14.

Etapa a 11-a (4-5 noiembrie, ora 14:00): vineri, Lotus Băile Felix – SCM Zalău; sâmbătă, CFR Cluj II – CSM Sighetu Marmației, Sportul Șimleu Silvaniei – Gloria Bistrița, Minerul Ocna Dej – CSM Satu Mare, Victoria Carei – FC Bihor Oradea.