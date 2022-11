CSM Olimpia Satu Mare a reușit sâmbătă să obțină a doua victorie consecutivă, 2-1 la CFR II Cluj și e acum la trei puncte de lider după 13 etape disputate în seria a 10- a Ligii a 3-a.

Elevii lui Tibi Csik au dominat copios partida jucată pe mocirla de pe terenul Victoria Someșeni însă victoria s-a conturat abia în prelungiri spre disperarea delegației sătmărene prezente la meci.

Prima repriză a fost la discreția sătmărenilor care au împins mereu jocul spre poarta gazdelor. Doar că Rodri, Vaida sau Suveg n-au reușit să l învingă pe Rareș Gal.

Partea secundă a început tot cu CSM Olimpia în atac…și după câteva ocazii irosite de Vaida, Zsiga și Rodri a venit faza din minutul 60 când după o fază în careul clujean, mingea îl lovește în mână pe Alexanfdru Cristea iar centralul Gaitlin din Timișoara arată prompt punctul cu var.

Brata execută impecabil și deschide scorul, 0-1 minutul 60.

Lucrurile păreau că se simplifică pentru echipa noastră după eliminarea lui Fica din minutul 62. Acesta a văzut două galbene în trei minute și a fost trimis mai repede la vestiare….

Au rmat alte ocazii la poarta clujeană cu Nandor Suveg în prim plan și cu portarul gazdelor mereu inspirat…Contrar cursului jocului, clujenii reușesc egalarea la prima lor situație de poartă din partea a doua…Gheorghe Tomșa pătrunde prea ușor pe banda stângă și trimite din colțul careului spre poarta lui Berbeacă. Mingea deviată de Ciul se duce imparabil în vinclul porții lui Berbeacă a cărui plonjon disperat s-a dovedit a fi inutil…1-1 min 74.

Sătmărenii nu cedează, Tibi Csik face două mutări inspirate prin introducerea lui Antal Barna și apoi a lui Mansour, ultimul în locul fundașului Adrian Ciul…



Iar golul izbăvitor avea să vină chiar pe partea lui Barna…După o combinație Barna-Micaș, ultimul centrează pentru Mansour care singur din 6m reia cu capul , portarul gazdelor respinge din nou doar că pe fază juniorul Nandor Suveg înscrie din apropiere și aduce toate punctele, meritat la Satu Mare.

De remarcat tinerețea lotului celor de la CFR II Cluj Napoca, lotul fiind alcătuit din jucători născuți între 2001-2004. Și de asemenea un plus și pentru evoluția sătmăreanului Raul Cristea ( ex Primavera) acum legitimat la CFR 2 Cluj.

Un mare minus însă pentru condițiile în care s-a jucat meciul…Un teren execrabil cu vestiare neprimitoare . Sincer în Liga a 4-a elite din Sătmar toate echipele se pot lăuda cu condiții mai bune ca cele oferite la liga a 3-a satelitului echipei CAMPIOANE a ROMÂNIEI!

CSM Olimpia nu mai câștigase în ultimele patru deplasări, reușind un singur punct, după egalul de la Sighetu Marmației. Ultima victorie în deplasare a fost în 10 septembrie, în Șimleul Silvaniei.

Acesta a fost ultima deplasare în acest an pentru echipa noastră. CSM Olimpia mai are de disputat două meciuri în acest an, ambele acasă.

A fost o etapă excelentă pentru CSM Olimpia care a profitat de înfrângerea neașteptată a celor de la FC Bihor și e acum la trei puncte de liderul Gloria Bistrița . Iar etapa viitoare, pe 26 noiembrievine chiar derby-ul cu Gloria, un meci care i-ar putea duce pe galben-albaștrii pe prima poziție în serie, cu condiția unui succes la cel puțin două goluri diferență.Și a unui pas greșit al celor de la FC Bihor în duelul cu CFR II Cluj.

După 13 etape CSM Olimpia Satu Mare ocupă locul 3 în serie, având 26 puncte, cu trei mai puțin în spatele liderului Gloria, și șase puncte avantaj în fața echipei SCM Zalău, de pe locul patru în clasament.

Tiberiu Csik, antrenor principal CSM Olimpia Satu Mare:

„Băieții au avut atitudine și îi felicit că au crezut în victorie până la ultima fază. Din păcate am primit un gol din singurul lor șut pe poartă, dar nici o clipă nu m-am gândit, că vom merge fără cele trei puncte de la Cluj Napoca. Mă bucur nespus de mult pentru băieți. Acestă victorie le dă încredere înaintea meciului cu Bistrița. Dacă jucăm așa, cum am făcut-o azi, și vom da totul pe teren, atunci nu cred că vom avea adversar în serie.”

LIGA A 3-A, SERIA 10, ETAPA 13

FC CFR 1907 II Cluj Napoca – CSM Olimpia Satu Mare 1–2 (0–0)

Marcatori: Gheorghe Tomșa 74., respectiv Ciprian Brata 60. (din 11 metrii), Süveg Nándor 90+4.

Eliminat: Alin Fica 62. (CFR II).

CSM Olimpia: Eduard Berbeacă – Alex Negrea, Mihăiță Mureșan, Ciprian Brata, Adrian Ciul (84., Guyene Mansour), Zsiga Ervin, Adrian Micaș, Adrian Bura, Cătălin Vaida (64., Barna Antal), Hernando Orte Rodrigo, Süveg Nándor. Antrenor principal: Tiberiu Csik.

CFR 2 Cluj Napoca- Gal-Prangaje, Sucitu, Tomșa, Kun, Niakate, Fica, R.Cristea, Barstan, Muanza, Mandefu. Rezerve-Frânculescu, Milchiș, Zbona, Popșa, Dancu, Fărcășan, A.Cristea. Antrenor Dan Mugurel.

Au arbitrat excelent: Gaitin Claudiu -Talpoș Marius , Gherman Alexandru ( toți din Timişoara)