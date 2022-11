Și ne anunță câștigătorul celebrului show culinar de la Antena 1 , Chefi la Cuțite…Nu ne-ar fi păsat deloc de veninul viperelor de pe instagram dacă la mijloc nu era și o oșencuță de a noastră…Cică Flori ar fi câștigat ediția cu numărul 10…

Mesaj Viperele Vesele:

”Papilele gustative ale celor trei chefi au suferit o transformare în al 10-lea sezon al emisiunii Chefi la cuțite.

După celebra și memorabila tocană țigănească a Narcisei Birjaru, tocană atât de lăudată și apreciată în sezonul 9 al emisiunii, a venit rândul „minunatelor” eclere, demne de premiul „Lingura de lemn a bucătăriei” sau „Zmeura de aur a gastronomiei”, ale Floricutzei din Paris, să fie premiate.

Așadar, sezonul 10 al emisiunii Chefi la cuțite înregistrează evoluția de la Narcisa Birjaru din Hala Obor a Bucureștiului la Floricutza din Paris.

FLORICA BABOI din echipa lui Chef Sorin Bontea este câștigătoarea sezonului 10 al emisiunii Chefi la Cuțite!

Antena 1 ne iubește! ”

Florica Baboi este împreună cu soţul ei de 8 ani în Paris, unde lucrează ca organizator de evenimente. Ea are 37 de ani şi este împreună cu soţul ei de la 18 ani.

Floricuţa are trei copii, cea mai mare fată are aproape 18 ani, iar cea mai mică 4 luni. Ea le-a povestit chefilor viaţa grea prin care a trecut, ca majoritatea celor din Ţara Oaşului plecaţi la muncă. A început în Austria, lucrând în agricultură, pe urmă în Italia, ca menajeră, ulterior la spălat de vase, unde a învăţat bucătărie, iar pe urmă în Franţa.

Rămâne de văzut dacă informaţia dată pe surse se confirmă…