Adrian Micaș a jucat cele mai multe minute pentru CSM Olimpia

Din lotul echipei de fotbal de la CSM Olimpia Satu Mare, mijlocașul Adrian Micaș a jucat cele mai multe minute în sezonul 2022-2023. Din cele 1350 de minute a celor 15 meciuri din campionat, mijlocașul de 24 de ani a jucat 1255 de minute.

Micaș a fost integralist în primele șase etape ale campionatului, și a marcat în meciul de acasă împotriva celor de la Ocna Dej (victorie cu 3–1). A fost în primul unsprezece în fiecare meci, și a fost schimbat în șase partide. Cel mai puțin a jucat împotriva celor de la CSM Victoria Carei (1–1), fiind schimbat în minutul 65.

Antrenorul principal al echipei CSM Olimpia Satu Mare, Tiberiu Csik a folosit tot lotul disponibil în meciurile din acest sezon de toamnă. Din cei 24 de jucători juniorul Ionuț Nistor a jucat cel mai puțin. Fotbalistul de 18 ani a fost transferat la sfârșitul lunii septembrie la echipa noastră, și în ultima etapă din acest an, în meciul împotriva celor de la CSM Sighetu Marmației (4–0) a debutat, fiind trimis în teren în ultimele 10 minute al meciului.

Patru jucători al lotului au jucat cel puțin 1000 de minute din cele 1350 de minute ale celor 15 meciuri din acest sezon din acest an: fundașul Alex Negrea 1140 de minute, mijlocașul Hernando Orte Rodrigo 1090 de minute, iar portarul Iulian Anca-Trip a jucat 1085 de minute.

După 15 etape disputate în acest an, CSM Olimpia Satu Mare ocupă locul 2 în clasmentul seriei a 10-a, din Liga a 3-a, fiind la egalitate de puncte cu liderul Gloria Biștrița-Năsăud. Are un punct avantaj în fața echipei FC Bihor Oradea, și este la opt puncte distanță în fața echipei SCM Zalău.

Campionatul se reia la mijlocul lunii martie, când echipa noastră va disputa două meciuri în deplasare la FC Bihor și Lotus Băile Felix, având un joc acasă împotriva celor de la Zalău. După aceste trei meciuri CSM Olimpia Satu Mare va continua campionatul în grupa play-off.