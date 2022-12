Peste 200 de floretiști din cinci țări au participat la Cupa 1 Decembrie 2022!

- Advertisement -

Scrima rămâne regina sporturilor de la Satu Mare. O demonstrează și ediția din acest an a Cupei 1 Decembrie la floretă ce a adus , din nou , la sala Alexandru Csipler un număr impresionant de participanți.



La competiția de floretă ce a avut loc în week end au participat 204 floretiști din cinci țări, Ungaria, Israel, Ucraina, Republica Moldova și România. Cu mențiunea că din România am avut parte de o prezență solidă de la 17 dintre cele mai importante cluburi.

”Putem spune că la aceste categorii de vârstă, la copii de la 9-10 ani , 11-12 ani și 13-14 ani avem la Satu Mare cel mai vechi concurs din Europa Centrală și de Est. Mă bucur că și în acest an am avut peste 200 de participanți…Sunt peste 40 de ediții adunate și sper să ducem tradiția mai departe ani buni de acum înainte” spune antrenorul Dan Șuta de la CS Satu Mare.

La categoria 9-10 ani la feminin am avut o finală sătmăreană cu Bălaj Raluca ce a învins-o în ultimul act pe Stelmach Tabita, la limită cu 8-7.

La băieți 9-10 ani s-a impus Matei Liță de la Triumf București după o finală cu Silasi Filip de la CSM Cluj Napoca. De la CS Satu Mare, Adam Dicu a terminat pe 17 iar Cătălin Feher pe 22.

La fete 11-12 ani a câștigat Ingrid Matei de la Aramis după o finală cu Kollar Natasa din Ungaria.

De la CS Satu Mare, Taisia Boitor a încheiat pe 28 iar Stelmach Ana pe 30.

La băieți 13-14 ani, pe primul loc a terminat Koncz Endre de la CSM Cluj Napoca după o finală cu Robert Ghețu -Triumf. De remarcat că Paul Iosif de la CS Satu Mare a luat medalia de bronz.

La fete 13-14 ani a câștigat Adoch Alexandra de la Floreta Timișoara după o finală cu Liță Karina de la Triumf București.

La masculin 11-12 ani s-a impus floretistul din Israel, Kfar Saba după o finală cu Tudor Timaru de la Atlas Invictus.

Floreta de la CS Satu Mare e antrenată de Izsaki Arnold, Dan Șuta, File Attila și Eva Lengyel.

Competiția e organizată de Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Satu Mare și Clubul Sportiv Satu Mare, în colaborare cu Asociația Fencing Satu Mare.