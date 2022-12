Programul Cupei AJF Satu Mare, ediţia a 9-a

- Advertisement -

Program “Cupa AJF Satu Mare”, ediţia a 9-a – ianuarie 2023

Miercuri, 04.01.2023, ora 12:00

Seria A

1. Stăruinţa Berveni

2. Schamagosch Ciumeşti

3. LPS SM 1

4. Turul Micula

Miercuri, 04.01.2023, ora 15:00

Seria B

1. Olimpia MCMXXI

2. Fortuna Căpleni

3. Cetate 800 Ardud

4. CSM Victoria Carei

Joi, 05.01.2023, ora 10:00

Seria C

1. Oaşul Negreşti

2. Someşul Odoreu 1

3. Someşul Oar

4. Unirea Bercu/Voinţa Lazuri

Joi, 05.01.2023, ora 13:00

Seria D

1. Recolta Dorolţ

2. Someşul Odoreu 2

3. AS Căpleni 1

4. Ştiinţa Beltiug

Joi, 05.01.2023, ora 16:00

Seria E

1. AS Căpleni 2

2. Unirea Păuleşti 1

3. LPS SM 3

4. Unirea Tăşnad

Vineri, 06.01.2023, ora 12:00

Seria F

1. Unirea Păuleşti 2

2. Recolta Sanislău

3. LPS SM 2

4. Talna Orasu Nou 2

Vineri, 06.01.2023, ora 15:00

Seria G

1. AS Botiz

2. Talna Oraşu Nou

3. Luceafărul Decebal

4. Voinţa Doba

Echipele înscrise sunt rugate să vizualizeze periodic site-ul AJF Satu Mare pentru a fi la curent cu noi informaţii şi eventuale modificări.

Totodată, pentru buna desfăşurare a competiţiei, echipele sunt rugate a se prezenta cu minim 30 de minute înainte de începerea jocurilor.

Ordinea jocurilor din grupe este urmatoarea:

1. 1-2

2. 3-4

3. 3-1

4. 2-4

5. 1-4

6. 2-3

Tragerea la sorţi după terminarea ultimului joc din ultima grupă va avea loc vineri, 6 ianuarie.

Sâmbătă, 7 ianuarie, de la ora 09:00, urmează jocurile eliminatorii, conform tragerii la sorţi efectuată după încheierea meciurlor din grupe.

Orele 09:30 – 13:30 – optimi de finala (tragere la sorti)

13:30 – 15:30 – sferturi de finala (tragere la sorti)

15:30 – 16:30 – semifinale

16:30 – 16:50 – locul 3-4 lovituri departajare (5 lovituri)

17:00 – FINALA COMPETITIEI

Orele se pot modifica în funcţie de durata jocurilor, în caz de lovituri de departajare

Regulamentul competiției:

1. La competiţie au drept de participare jucători născuţi în anul 2004 şi/ sau mai tineri legitimaţi la echipa care participă în competiţie. Nu se admite legitimarea (verde) dublă. Echipele satelit pot participa în competiţie. (ex. Schamagosch Ciumeşti/Stăruinţa Berveni, Voinţa Lazuri/Unirea Bercu, Unirea Tăşnad/Platanul Marna ş.a.m.d.)

1.1 O echipă afiliată la AJF se poate înscrie cu mai multe echipe (Echipa 1, Echipa 2, ş.a.m.d.), în acest caz se întocmeşte un tabel cu fiecare echipă, aceasta fiind obligată să depună Comisiei organizatoare, înainte de începerea turneului (jucătorii fiind folosiţi numai la echipa în care se regăsesc în tabelul depus înainte de competiţie, cu excepţia portarului). Totodată, echipele participante sunt rugate completeze raportul de joc din timp.

1.2. Fiecare echipă înscrisă are dreptul de a folosi un jucător junior legitimat la o altă echipă (cu carnetul de legitimare sau carte de identitate + viză medicală)

2. Durata jocului este de 2 reprize a câte 10 minute + 2 minute pauză;

3. Meciurile se vor juca în sistem 5+1, pe raportul de arbitru fiecare echipă poate trece maxim 15 jucători la fiecare joc;

4. Repunerea mingii în joc, de la poartă, se va face de către portar cu mâna;

5. Repunerea mingii în joc, de la margine, se va face cu piciorul şi nu se poate înscrie gol direct;

5.1 La repunerea mingii în joc de la marginea terenului este interzis a se executa direct în suprafaţa de pedeapsă adversă sau în cea proprie. Dacă mingea intră direct în suprafaţa de pedeapsă, lovitura de margine îi revine echipei adverse.

6. Deposedarea prin alunecare este interzisă;

7. Portarul nu are voie sa prindă cu mâna o minge primită de la un coechipier in mod voit;

8. La lovituri libere, lovituri de colţ sau repunerea mingii în joc de la margine, zidul trebuie să se afle la o distanţă de minim 5 metri;

9. Lovitura de pedeapsă va fi executată de la 7 metri;

10. La repunerea mingii în joc de către portar cu mâna, se poate înscrie gol direct în poarta adversă;

11. Nu este permisă înscrierea unui gol direct din lovitura de începere, nici în poarta proprie, nici în poarta adversă. Lovitura de începere, în acest caz, se va repeta.

12. Echipele trebuie să prezinte la fiecare joc carnetele de legitimare ale jucătorilor înscrişi în raportul de arbitraj.

13. Numărul minim de jucători pentru desfăşurarea unui joc este 3, dintre care 1 portar. Dacă sunt eliminaţi patru sau mai mulţi jucători de la o echipă, jocul se întrerupe urmând a fi omologat cu scorul de 3-0 (în cazul în care scorul în momentul întreruperii jocului este mai mare decât 3-0, se va omologa rezultatul din teren. Ex: 4-0, 4-1, 5-2 ş.a.m.d);

14. Fiecare echipă este obligată să se prezinte la competiţie cu două echipamente de culori diferite. În cazul în care ambele echipe au echipament de aceeaşi culoare (sau asemanatoare), se va trage la sorţi echipa care este obligată să schimbe echipamentul;

15. Contestaţiile se depun: înainte – pentru dreptul de joc, la pauză sau imediat după terminarea jocului – pentru substituire de jucător, urmând a fi soluţionate în cel mai scurt timp posibil de către Comisia de Organizare AJF Satu Mare;

16. Jucătorii nu au voie să evolueze cu ghete cu crampoane;

17. Pe parcursul jocului schimbările sunt nelimitate şi se vor face la linia mediană a terenului;

18. Dacă un jucător primeşte 2 cartonaşe galbene pe parcursul unui joc, acesta va fi eliminat, nemaiavând drept de joc în meciul respectiv, acesta urmând a fi inlocuit după două minute cu un alt coechipier;

19. Dacă un jucător primeşte direct cartonaş roşu echipa din care face parte va juca 5 minute în inferioritate, după care acesta poate fi înlocuit cu un jucător înscris în raportul de joc.

20. În caz de egalitate la jocurile din grupe, se trece direct la loviturile de departajare. Echipa câştigătoare primeşte 2 puncte, iar echipa pierzătoare – 1 punct.

21. Comisia de Organizare AJF Satu Mare va decide în orice alte situaţii care nu se regăsesc mai sus, conform Regulamentelor in vigoare.

Criteriile de departajare în faza grupelor sunt:

1. Numărul mai mare de puncte;

2. Rezultatul din meciul direct;

3. Golaveraj;

4. Numărul mai mare de goluri marcate în cazul în care la golaveraj cele două echipe se află la egalitate;

5. Dacă egalitatea persistă după criteriile de mai sus echipele aflate la egalitate vor executa lovituri de departajare din punctul de pedeapsă (3 lovituri şi apoi câte o lovitură, eliminatoriu);

Criteriile de calificare din faza grupelor sunt:

Se califică în faza optimilor de finală echipele clasate pe locurile 1 si 2 din cele 7 grupe, iar pentru a întregi cele 16 echipe (optimi de finală) se adaugă cele mai bune două echipe clasate pe locurile 3. În prima urnă valorică vor intra cele 7 echipe de pe locul 1, la care se va alătura cea mai bună echipă de pe locul 2. A doua urnă va fi formată astfel: 6 echipe de pe poziţiile 2 + două echipe de pe locul 3.