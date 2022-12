CSM Olimpia Satu Mare a terminat anul pe poziția a 2-a a seriei a 10-a din Liga a 3-a.

Trupa lui Csik e practic la egalitate de puncte cu liderul Gloria Bistrița doar că bistrițenii au un golaveraj mai bun.

După ultima etapă din 2022, victoria 4-0 cu CSM Sighetu Marmației, echipa sătmăreană a avut parte luni de un ultim antrenament la stadion și apoi după amiază de o masă festivă înainte de vacanță.

”Îi felicit pe jucători pentru modul în care au tratat această parte a sezonului. Au fost 15 etape cu plusuri și minusuri dar iată-ne la final de an în obiectiv” ne-a declarat antrenorul Tibi Csik.

Acesta a mărturisit că echipa a arătat la adevărata valoare doar pe final , în ultimele patru etape .

”Din elan am început excelent cu acele patru jocuri câștigate consecutiv, dar apoi au apărut problemele cu accidentările și mereu a trebuit să facem echipa în funcție de juniorii disponibili. Pe final însă , în ultimele patru etape am jucat la potențialul nostru și echipa mi s-a părut omogenă. Într-un fel aș mai fi vrut să continue sezonul mai ales că am demonstrat că și pregătirea fizică ne ajută . Cu meciurile câștigate pe final” a mai spus Tibi Csik.

Legat de regrete…

”În primul rând e remiza de acasă cu Victoria Carei. Au fost singurele puncte pierdute acasă și asta mă deranjează cel mai mult. Trebuia să tratăm altfel acea partidă să jucăm mai cu ambiție și dăruire. Trebuia să anticipăm că vor veni să-și dea viața cu noi. Apoi sunt înfrângerile de la Zalău și Ocna Dej…La Zalău în prima repriză noi am avut ocaziile mai mari apoi au venit două greșeli personale și totul s-a năruit…La fel la Ocna Dej…am luat acel gol prea repede și în ciuda ocaziilor avute am pierdut.” mărturisește Tibi Csik.

Ce urmează…

”Acum avem o vacanță până pe 15 ianuarie după care începem pregătirile. Fiecare jucător are și pe perioada vacanței un program special de menținere într-o formă fizică mai ales că e și perioada sărbătorilor și apar tentațiile culinare” spune Tibi Csik. Legat de lotul de jucători antrenorul CSM-ului n-ar spune nu unor achiziții noi cu condiția ca acestea să aducă un plus și să fie peste valoarea actualilor jucători.

Despre promovare

”Îmi amintesc cu plăcere că acum 10 ani am reușit promovarea din liga a 4 a în a 3-a și apoi în eșalonul secund și tot eu eram antrenor principal la Olimpia. Poate repetăm performanța…Coincidență sau nu, una dintre contracandidate a fost atunci Hunedoara cu care s-ar putea să ne întâlnim la baraj și la vară…Să dea Domnul să ajungem până acolo, să fim sănătoși. Cred că la primăvară altul va fi nivelul pentru că vom avea 12 meciuri tari și sunt convins că și spectatorii vor veni în număr mai mare.” a comentat Tibi Ccik care a ținut să le transmită iubitorilor de fotbal din Satu Mare…”Sărbători fericite și un An Nou Fericit !”