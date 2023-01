Blajean Cristian

Meciuri atractive până sâmbătă la sala LPS Ecaterina Both Satu Mare!

Cu 28 de echipe la start a debutat miercuri la prânz ediția 2023 a Cupei AJF Satu Mare la fotbal în sală.

Competiția a început cu partidele din grupa A, unde LPS a reușit să se impună, cum era oarecum firesc. Primul loc pentru aceştia, cu toate punctele puse în joc, adjudecate.

Seria B a fost câştigată de Olimpia MCMXXI. Două victorii pentru galben-albastri, la care se adauga inca o victorie obţinută, cu scantei, după loviturile de departajare ale partidei cu CSM Victoria Carei.

Rezultatele de miercuri:

Seria A

Stăruinţa Berveni – Sch. Ciumeşti 1-4

LPS SM 1 – Turul Micula 2-1

LPS SM 1 – Stăruinţa Berveni 9-1

Schamagosch Ciumeşti – Turul Micula 0-2

Stăruinţa Berveni – Turul Micula 0-3

Schamagosch Ciumeşti – LPS SM 1 0-3

Clasament

1.LPS SM 1 9p

2.Turul Micula 6p

3.Schamagosch Ciumeşti 3p

4.Stăruinţa Berveni 0p

Seria B

Olimpia MCMXXI – Fortuna Căpleni 7-0

Cetate 800 Ardud – CSM Victoria Carei 2-9

Cetate 800 Ardud – Olimpia MCMXXI 0-5

Fortuna Căpleni – CSM Victoria Carei 0-10

Olimpia MCMXXI – CSM Victoria Carei 1-1 (3-1 d.l.d)

Fortuna Căpleni – Cetate 800 Ardud 2-3

Clasament

1.Olimpia MCMXXI 8p

2.CSM Victoria Carei 7p

2.Fortuna Căpleni 3p

3.Cetate 800 Ardud 0p

Program zilei de joi:

ora 10:00

Seria C

Oaşul Negreşti – Someşul Odoreu “1”

Someşul Oar – Unirea Bercu

Someşul Oar – Oaşul Negreşti

Someşul Odoreu “1” – Unirea Bercu

Oaşul Negreşti – Unirea Bercu

Someşul Odoreu “1” – Someşul Oar

ora 13:00

Seria D

Recolta Dorolţ – Someşul Odoreu “2”

AS Căpleni “1” – Ştiinţa Beltiug

AS Căpleni “1” – Recolta Dorolţ

Someşul Odoreu “2” – Ştiinţa Beltiug

Recolta Dorolţ – Ştiinţa Beltiug

Someşul Odoreu “2” – AS Căpleni “1”

ora 16:00

Seria E

AS Căpleni “2” – Unirea Păuleşti “1”

LPS SM “3” – Unirea Tăşnad

LPS SM “3” – AS Căpleni “2”

Unirea Păuleşti “1” – Unirea Tăşnad

AS Căpleni “2” – Unirea Tăşnad

Unirea Păuleşti “1” – LPS SM “3”