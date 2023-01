Cantonament la Ocna Șugatag și șapte amicale pentru Victoria Carei

- Advertisement -

Conducerea divizionrei C, Victoria Carei a anunțat programul pe care echipa îl va avea înaintea startului sezonului de primăvară din seria a 10-a a Ligii a 3-a.

Careienii vor relua luni 16 ianuarie pregătirile urmând ca după efectuarea vizitelor medicale echipa să intre în programul stability de antrenorul Marius Botan.

”În perioada de pregătire vom avea un cantonament de 10 zile la Ocna Șugatag, respectiv numai putin de șapte meciuri amicale! În primul rând, îmi doresc ca toți băieții să fie sănătoși și să putem evita accidentările, iar după o pregătire fizică și tehnico-tactică foarte bună, cu întreg lotul valid, să atacăm cele patru etape din campionatul regular, respectiv pe urma cele 10 finale din play out!”, a declarat antrenorul CSM Victoria Carei, Marius Botan.

Programul meciurilor amicale:

1. CSM Olimpia Satu Mare – CSM Victoria Carei: 28 ianuarie 2023, ora 12.00

2. CSM Victoria – Lotus Băile Felix: 4 februarie 2023, ora 12.00

3. CSM Victoria – FC Bihor: 10 februarie 2023, ora 13.00

4. CSM Victoria – SCM Zalău: 15 februarie 2023, ora 15.00

5. CSM Olimpia Satu Mare – CSM Victoria Carei: 18 februarie 2023, ora 12.00

6. SCM Zalău – CSM Victoria: 22 februarie 2023

7. FC Olimpia Satu Mare – CSM Victoria Carei: 25 februarie 2023, ora 12.00

Victoria Carei va disputa partidele pe terenul sintetic al bazei sportive Dinamo din municipiul Satu Mare. Orele de începere ale partidelor sunt deocamdată orientative, putând suferi modificări.

CSM Victoria Carei încearcă să își întărească lotul prin aducerea unor noi jucători. ”În această perioadă am contactat câțiva jucători, urmează ca să ne înțelegem cu ei. Sper să se materializeze tot din ceea ce ne propunem și, astfel, să fim mai puternici!”, a declarat antrenorul Marius Botan.

”Impactul cu nivelul Ligii a III-a pentru noi a fost unul puternic. Deși am avut câteva meciuri în care puteam să înclinăm balanța de partea noastră, totuși după fluierul final punctele nu au ajuns la noi. Trebuie să recunoaștem că am făcut anumite greșeli, în multe planuri (administrativ, tehnic etc), asta poate și datorită faptului că de 17 ani Victoria Carei nu a mai fost la acest nivel! Dar suntem aici ca să redresăm lucrurile. Sperăm ca în această perioadă să putem găsi toate mijloacele care să ne ajute să fim mai buni și să ne atingem obiectivele! Va fi foarte greu, dar nu imposibil! Dacă nu am crede cu adevărat că putem să redresăm corabia, atunci am renunța!”, a adăugat antrenorul Marius Botan.