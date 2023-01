Cornel Ene a ajuns la “revelația” FC Hermannstadt

- Advertisement -

Revelația Superligii, FC Hermannstadt a anunţat, luni seară, achiziţionarea fundaşului sătmărean Cornel Ene, care a evoluat ultima oară la CS Mioveni .

Cornel Alexandru Ene este un fundaş central de 1,87m, care poate evolua şi ca mijlocaş defensiv. A fost format la clubul Olimpia Satu Mare, iar pe CV-ul său se mai regăsesc echipe ca U.T.A. Arad, C.F.R.Cluj-Napoca, Pandurii Tg.Jiu, A.S.A.2013 Tg.Mureş, Juventus Bucureşti (Daco Getica), Kisvarda & Gyirmót FC (Ungaria) şi C.S.Mioveni, echipă pentru care a bifat 5 prezenţe şi a oferit un assist în prima parte a sezonului de Superliga.

De asemenea, Cornel Ene a evoluat în alte 3 partide din Cupa României pentru gruparea argeşeană.

Fundaşul central are în palmares trofeul Cupa României, obţinut alături de C.F.R.Cluj-Napoca în sezonul 2015-2016.

Cornel Ene este cotat la suma de 150.000 euro pe site-urile de specialitate şi a semnat un contract cu FCH valabil până la sfârşitul acestui sezon.

”Bine te-am gasit,FC Hermannstadt! 🤝” a transmis Cornel Ene pe pagina personală de facebook imediat după parafarea acordului cu gruparea sibiană.

Hermannstadt va juca acasă primul meci din 2023 cu FCSB , duminică 22 ianuaeiw.

Ene: ”Mă bucur că am făcut acest pas înainte în carieră”

Cornel Ene a oferit și o primă declarație cotidianului nostru după transferul la gruparea din Sibiu.

”Mă bucur ca am reușit sa fac un pas mare înainte, față de unde am fost, si mă bucur ca am ajuns într-un colectiv foarte bun si la un club bine organizat. Îmi doresc să răsplătesc încrederea antrenorului și să joc cât mai mult si mai bine iar la finalul campionatului sa ne situăm pe un loc care sa facă cinste acestui oraș!”.

Ene a recunoscut că în această iarnă a fost contactat și de cei de la CSM Olimpia Satu Mare pentru o revenire acasă doar că dorința lui a fost de a mai rămâne în prima ligă.

”Da,am fost contactat de cei de la CSM Olimpia ,dar momentan imi doresc sa joc la nivel de liga1 atata cat mai pot. Le multumesc oricum,ca s-au gandit la mine” ne-a spus Ene.