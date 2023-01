Eveniment. Primire spectaculoasă pentru SuperMANI!

- Advertisement -

Mani Gyenes s-a întors în mijlocul prietenilor și colegilor lui de la Autonet Import joi, 19 ianuarie, în cadrul unei festivități care a devenit deja o tradiție îndrăgită și dulce.

Artificii, fumigene, confetti, șampanie și un tort special. Plus aplauze și felicitări…Aceasta a fost atmosfera cu care supercampionul nostru Mani Gyenes a fost așteptat acasă, la firma care-l sponsorizează și la care muncește.

”Este mereu o emoție puternică și ceva ce aștept cu drag la fiecare final de Dakar. Aceste aplauze și felicitările voastre mă încarcă și mi dau energia să continui. Au fost două săptămâni grele și pot spune că am fost mai fericit acum la final ca acum 2 ani când am câștigat la categoria mea.” a mărturisit Mani Gyenes.

Sportivul sătmărean a povestit despre aventurile sale din Dakar 2023 și a închinat o cupă cu șampanie împreună cu colegii săi și cu reprezentanții presei.

Riderul echipei Autonet Motorcycle Team a făcut un Dakar foarte bun, îndeplinindu-și obiectivul de a termina în primii 30 de motocicliști din clasamentul general, încheind raliul pe locu 27. De asemena, în categoria piloților privați, Rally 2, sătmăreanul s-a clasat pe poziția 11. Mani Gyenes este deja legendă a Raliului Dakar și a concurat, și anul acesta, fără asistență tehnică.

,,A ieșit aproape totul așa cum mi-am planificat, am terminat cursa și m-am clasat în top 30 în clasamentul general, un rezultat foarte bun pentru mine. A fost cel mai greu Dakar din Arabia Saudită, a fost și foarte lung, cu două zile mai lung decât în anii precedenți. A fost frig dimineața, în jur de 5-6 grade, iar eu mă trezeam dimineața la 3 și jumătate și porneam la 5. Și acum mă dor genunchii de la frig. Am urlat în cască de fericire la final”, a spus Mani Gyenes.

După 14 etape și un prolog, aventura care a început pe malul Mării Roșii a continuat în zona montană și în deșertul Empty Quarter (Rub al Khali) s-a încheiat pe 15 ianuarie în Dammam, oraș din Golful Persic. Dacă zilele din Rub al Khali au fost fără ploaie și temperaturi scăzute, în ultimul bivuac acestea au cauzat din nou probleme, iar ultima probă specială a avut un teren foarte greu de străbătut din cauza ploii căzute cu o zi înainte.

“Acest Dakar este în top trei cele mai grele pentru mine, și nu numai, toți concurenții au spus la fel. Și traseul a fost dificil, mai ales ziua a doua, dar ceea ce a fost mai rău au fost condițiile meteo. De exemplu, când ajungeam în bivuac, prima mea grijă era să găsesc un loc unde să îmi usc hainele pentru ziua următoare, în primele etape nu aveam unde să îmi spăl motocicleta și trebuia să lucrez pe ea așa, plină cu noroi cum era după etapă, iar detalii ca acesta fac concursul și mai greu. Însă am trecut peste, am reușit să duc totul la bun sfârșit. La finish am fost extrem de fericit, mai ales că am și reușit să urc încă o poziție în clasament.” Mani Gyenes, #34, Autonet Motorcycle Team.

Pentru sportivul sătmărean urmează un nou sezon competițional bogat. Va participa pentru a 20-oară la Red Bull Romaniacs, la Sibiu, unde va fi singurul competitor care a luat parte la toate edițiile concursului. Mani, va mai concura și în câteva etape din campionatul românesc de rally-raid, dar va lua parte și la campionatul de enduro al Ungariei.

Mai multe despre aventura lui Mani Gyenes la Dakar pe pagina de facebook a Nord Vest TV unde găsiți emisiunea Actualitatea sătmăreană din 19.01.2023.