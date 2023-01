Labradorii au câștigat a 4-a ediție a Cupei “Țării Oașului”!

- Advertisement -

Cea de a patra ediție a Cupei Țării Oașului a luat sfârșit . Labradorii au reușit sa cucerească trofeul după o finala foarte disputata impotriva echipei Bistrița City Team . Podiumul a fost completat de către echipa FC Ciocanul din Satu Mare , care s-a impus la loviturile de departajare impotriva echipei 6IX9INE.

Pentru Labradori au jucat Blidar, Dunca, Duruș, Dobrai, Ciul, Chinde, Giurgiu, L.Pop, Berindea, S.Ciocan, Solomeș, Țânțaș, Roman, V.Pop, Chiorean.

Bistrița City: Cătinean, Rus S., Stoica M., Tipău, Fizeșan, Maier Dodea, Dănilă.

FC Ciocanul : Micle, Merce, Țoca, Baciu, Screpler, Bogar, Bolba, Manu Mureșan, Molnar, Laza, B.Faur, Dragoș.

6IX9INE: Nemet, Farcaș, Molnar, Gyorfi, A. Mălinescu, M.Mălinescu, Szabo, Boldizsar, Hevele, Jonucz, Pataki, Gecse, Mak, Bakai.

Premiile speciale ale acestei ediții au fost sponsorizate de către domnul Mihai Balta cu 150$ si adjudecate de către următorii jucatori :

1.”Cel mai tehnic jucător” – Dumitru Stoica – Bistrița City Team

2.”Golgheter” – Viorel Chinde – Labradorii

3. “Cel mai valoros portar” – Nemeth Mate – 6IX9INE

Se aduc mulțumiri cavalerilor fluierului pentru prestația de la acest turneu :

Kopriva Zsolt, Salagean Norbert, Maxi Cătălin, Lazin Dorel și Maris Vasile

”De asemenea adresam mulțumiri tuturor echipelor participante la acest turneu pentru fair-play-ul de care au dat dovada si pentru prestația pe tot parcursul competiției .

Mulțumim publicului negrestean pentru interesul arătat pe parcursul întregii competiții , si nu putem decât sa speram ca jocurile s-au ridicat la nivelul așteptărilor dumneavoastră și ati putut viziona meciuri de calitate pe parcursul celor 3 zile .

Nu in ultimul rând, mulțumim autorităților locale, companiilor si tuturor care au pus umărul la buna desfășurare a “Cupei Țării Oașului” 2023 dintre care as vrea sa reamintim:

– Primăria și Consilul Local Negresti Oas, Conducerea Liceului Ioniță G. Andron Negresti Oas: Dir. Stefan Pop, Conducerea Liceului Teoretic Negresti Oas : Dir. Viorel Bud, Conducerea echipei C.S. OASUL 1969 .

Un “mare” MULȚUMESC tuturor și anunțam pe aceasta cale atat echipele cât și iubitorii fotbalului din Negresti Oas , ca in data de 5-6-7 ianuarie 2024 suntem nerăbdători sa fim gazda dumneavoastră pentru încă 3 zile, in ceea ce va fi o ediție aniversara a “Cupei Țării Oașului “ – împlinim 5 ani !!!!

Va dorim un an cât mai prosper si va așteptăm in 2024 la o noua ediție!” e mesajul organizatorilor transmis la final de competiție pe pagina oficială de facebook a turneului.