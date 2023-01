Mutări interesant la echipele sălăjene din seria a 10-a a Ligii a 3-a.

Președintele celor de la Sportul Șimleu, Ioan Gurzău a ajuns la un acord cu SCMZalău și a plecat de sub Măgura pentru postul de manager al echipei sălăjene pretendente la un loc de play off.

Plecarea lui Ioan Gurzău de la Sportul Şimleu la SCM Zalău nu înseamnă şi finalul fotbalului de la poalele Măgurii spun colegii de la sportulsălăjean. ro. Ba, dimpotrivă. Primăria oraşului Şimleu Silvaniei a căutat cele mai bune variante, pentru ca Sportul să îşi continue activitatea la nivelul Ligii a III-a.

Iniţial, cap de listă se afla Romeo Oltean, cel care era vicepreşedintele şi care era considerat omul de legătură dintre club şi Primărie. “Eu cred că Romy ar fi o variantă bună, deoarece ştie cel mai bine ce s-a întâmplat în club în ultima perioadă”, spune Ioan Gurzău în zilele trecute.

Noul An a adus însă o mare surpriză la poalele Măgurii. Fostul internaţional – László Sepsi – a fost numit ca noul preşedinte de la CS Sportul Şimleu! Este o mare lovitură de imagine, dar şi o variantă excelentă din punct de vedere profesional. Deşi are doar 35 de ani, Sepsi are o vastă experienţă fotbalistică, pe care a cultivat-o în campionate puternice precum Franţa, Portugalia, Spania şi Germania, dar şi la echipe de top din fotbalul românesc!

Timp de 15 ani, acesta a evoluat la nivel ridicat şi a bifat aproape 200 de prezenţe în prima ligă din România, în tricoul formaţiilor Gaz Metan Mediaş, Gloria Bistriţa, Poli Timişoara, ASA Târgu Mureş şi CFR Cluj!

Sigur că, cei mai mulţi dintre voi, vă gândiţi care este şi legătura între fostul mare fotbalist şi oraşul Şimleu Silvaniei. Ei bine, de câţiva ani, “Loţi” Sepsi are o frumoasă poveste de dragoste cu una dintre fiicele omului de afaceri Dumitru Blaga. Ca urmare, fostul internaţional a fost văzut de mai multe ori în tribunele stadioanelor din Zalău şi Şimleu Silvaniei alături de directorul general de la SIMEX.

Reporterii ziarului Sportul Sălăjean chiar au realizat acum un an un reportaj cu Laszlo Sepsi, în care declara că Sportul Şimleu l-a ofertat de mai multe ori. Devenit şi el un om de afaceri în domeniul imobiliar, fostul internaţional a declinat oferta clubului.

Rămâne de văzut ce alte surprize mai pregătesc echipele sălăjene…Cât despre CSM Olimpia Satu Mare, lotul se va reuni pe 16 ianuarie iar până atunci sperăm să aflăm și noutățile legate de program și achiziții.Și Victoria Carei își va relua pregătirile pe 16 ianuarie…