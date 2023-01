Divizionara secundă Unirea Constanța , antrenată de sătmăreanul Dacian Nastai nu știe dacă va putea duce la bun sfârșit actuala stagiune.

Conform gsp.ro, formația care își dispută meciurile de pe teren propriu la Clinceni se află într-un moment de cumpănă. Cei mai promițători jucători au părăsit deja echipa. Vedeta Andrei Chiorițoiu a plecat la Oțelul Galați, urmat fiind de alți câțiva titulari ajunși deja la alte formații din eșalonul secund.

„Vasi Geambazi nu va mai investi la Unirea. Nu știm nimic la acest moment legat de ce va fi în continuare”, a punctat un apropiat al omului de afaceri care a finanțat divizionara secundă, conform gsp.ro.

O variantă care circula la un moment dat era legată de venirea la Unirea a tinerilor care au jucat constant la echipa secundă a lui FCSB, în Liga 3. Scenariul a fost însă abandonat între timp.

”Din iarnă, strategia mea este să desființăm echipa de la Clinceni (n.r. – Unirea Constanța), că nu suntem proștii care să dăm 30.000-40.000 de euro pe lună ca să ținem jucătorii acolo. E treaba lor ce fac, dar îmi iau jucătorii de acolo, nu le mai plătesc salariile!

Iar din 12 grupe de la Academie vor rămâne 5-6. Lasă, să facă Hagi cea mai bună și frumoasă Academie. Mă costă 1,5 milioane pe an. Am spus: «Băi, arătați-mi un jucător!» Pentru ce dau 1,5 milioane de euro pe an? Gata, la revedere! Declara – Gigi Becali, în octombrie 2022.

Unirea Constanța este ultima clasată în liga secundă, cu 12 puncte strânse în primele 16 runde. Debutul în anul 2023 ar trebui să fie în deplasare, contra lui Dinamo.

Antrenorul sătmărean Dacian Nastai e sub contract cu Unirea Constanța până-n vară și n cazul dispariției echipei din Liga a 2-a ar urma să revină la Academia FCSB.