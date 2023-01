Blăjean Cristian

Joi, în cea de-a doua zi a turneului, s-au jucat meciurile din grupele C, D şi E ale Cupei AJF Satu Mare, ediţia a 9-a.

Vineri avem ultimele meciuri din cele două grupe rămase de jucat, adică Grupa F şi grupa G. La finele ultimei partide se va face tragerea la sorţi în vederea fazelor eliminatorii.

Sâmbătă, 7 ianuarie, nu înainte de ora 09:00, urmează jocurile eliminatorii, conform tragerii la sorţi efectuată după încheierea meciurilor din grupe.

Iată rezultatele, clasamentele şi fotogalerie de joi:

(Clasamentele oficiale şi echipele calificate vor fi postate pe site-ul AJF, la finele jocurilor din grupe. Iar, pentru o buna vizionare a galeriilor foto recomandăm să le accesaţi de pe un dispozitiv cu display mai mărişor, gen laptop, tabletă, PC)

Seria C

Oaşul Negreşti – Someşul Odoreu “1” 0-1

Someşul Oar – Unirea Bercu 0-6

Someşul Oar – Oaşul Negreşti 0-1

Someşul Odoreu “1” – Unirea Bercu 1-7

Oaşul Negreşti – Unirea Bercu 2-5

Someşul Odoreu “1” – Someşul Oar 0-1

Clasament

1.Unirea Bercu 9p

2.Oaşul Negreşti 3p

3.Someşul Odoreu “1” 3p

4.Someşul Oar 3p

Seria D

Recolta Dorolţ – Someşul Odoreu “2” 6-0

AS Căpleni “1” – Ştiinţa Beltiug 1-0

AS Căpleni “1” – Recolta Dorolţ 0-2

Someşul Odoreu “2” – Ştiinţa Beltiug 0-6

Recolta Dorolţ – Ştiinţa Beltiug 0-0, 1-2 d.l.d

Someşul Odoreu “2” – AS Căpleni “1” 1-11

Clasament

1.Recolta Dorolţ 7p

1.AS Căpleni “1” 6p

3.Ştiinţa Beltiug 5p

4.Someşul Odoreu “2” 0p

Seria E

AS Căpleni “2” – Unirea Păuleşti “1” 2-4

LPS SM “3” – Unirea Tăşnad 1-3

LPS SM “3” – AS Căpleni “2” 1-4

Unirea Păuleşti “1” – Unirea Tăşnad 1-1, 1-2 d.l.d

AS Căpleni “2” – Unirea Tăşnad 3-0

Unirea Păuleşti “1” – LPS SM “3” 5-1

Clasament

1.Unirea Păuleşti “1” 7p

2.AS Căpleni “2” 6p

3.Unirea Tăşnad 5p

4.LPS SM “3” 0p

Programul meciurilor de vineri

ora 12:00

Seria F

Unirea Păuleşti “2” – Recolta Sanislău

LPS SM “2” – Talna Oraşu Nou “2”

LPS SM “2” – Unirea Păuleşti “2”

Recolta Sanislău – Talna Oraşu Nou “2”

Unirea Păuleşti “2” – Talna Oraşu Nou “2”

Recolta Sanislău – LPS SM “2”

ora 15:00

Seria G

AS Botiz – Talna Oraşu Nou “1”

Luceafărul Decebal – Voinţa Doba

Luceafărul Decebal – AS Botiz

Talna Oraşu Nou “1” – Voinţa Doba

AS Botiz – Voinţa Doba

Talna Oraşu Nou “1” – Luceafărul Decebal