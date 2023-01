Seară specială pentru comunitatea din cochetul Carei. Primăria municipiului și-a sărbătorit trei dintre personalitățile orașului, arbitrul FIFA Kovacs Istvan primind titlul de Cetățean de Onoare, iar Bogdan Georgescu și Adorjan Csaba pe cel de…Pro Urbe.

Miercuri seara la sala Teatrului Municipal Carei a avut loc ceremonia de înmânare a titlului de Cetățean de Onoare al Careiului arbitrului internațional Kovacs Istvan şi de înmânare a titlurilor PRO URBE fostului grădinar șef și director al DSPL Carei, Adorján Csaba, respectiv directorului Direcției de Cultură Carei, Bogdan Georgescu.



Sala a fost arhiplină iar spectacolul , cum altfel , de ținută, cu multe momente emoționante și cu un final special oferit de trupa In Extenso din care face parte și Bogdan Georgescu.

Primarul municipiului Carei, Kovacs Eugen, a fost gazda evenimentului, acesta prezentându-i pe invitați și pe premiați…Prefectul Radu Roca a ținut și el să onoreze această seară specială și a punctat că dacă vorbim de Kovacs Istvan, vorbim nu doar de un reprezentant de seamă al Careiului, ci de un ambasador al României în lume prin prestațiile lui excelente…Iar despre Bogdan Georgescu, prefectul Roca a mărturisit că e cu adevărat sufletul culturii careiene și un om de care întreg județul poate fi mândru,

”Am avut emoții, mi-au dat lacrimile când i-am văzut pe părinții mei în sală…La nici un meci arbitrat n-am trăit astfel de emoții…A fost o seară specială pentru mine. Le mulțumesc celor care m-au propus și m-au votat pentru acest titlu. Eu voi spune mereu că sunt mândru că sunt careian și iubesc orașul Carei. Mulțumiri speciale și domnului Szilagyi Ștefan, președintele AJF-ului sătmărean, omul care mereu a avut încredere în mine …tatăl adoptiv cum îmi place să-i spun…Am avut un an 2022 perfect, iar acum am început în forță și sezonul 2023…Nu prea am timp să sărbătoresc pentru că abia am venit din Irak și de la Constanța, iar joi plec la Cupa Mondială a Cluburilor din Maroc…Mulțumiri speciale prietenei mele care mă înțelege și care m-a văzut atât de puțin în ultimele trei luni…Și nu în ultimul rând mulțumiri careienilor pe care-i simt mereu aproape de mine…”



Înregistrarea evenimentului de miercuri seara de la Carei, joi, de la ora 20, la Nord Vest TV în cadrul emisiunii Actualitatea sătmăreană.

Kovács István s-a născut în Carei în 1984

De profesie profesor de sport, a debutat ca arbitru în Liga 1 în anul 2007, unde, la doar 22 de ani, a condus deja Supercupa României. În această ligă a arbitrat 320 de meciuri fiind momentan pe locul 4 ca meciuri arbitrate în România. A arbitrat o finală de cupă și două supercupe.



Kovács Istvan este din 2010 arbitru internațional FIFA, fiind cel mai tânăr arbitru FIFA din Europa. Până în anul 2021 a fost șeful Comisiei de arbitri din județul Satu Mare.

În 2014 a arbitrat finala Euro U19 și semifinala Serbia – Portugalia, în 2019 la turneul final UEFA Under 21 din Italia, FIFA U-17 World Cup Brazil, sfertul de finală Franța- Spania, în 2020 la turneul final al Campionatului European, în 2021-2022 semifinala UEFA Champions League și în 2022 finala UEFA Conference League de la Tirana, dintre AS Roma și Feyenoord.



Are la activ 98 meciuri internaționale și în total 155 de meciuri ca arbitru principal sau al patrulea oficial.

Kovács István a participat la Campionatul Mondial de fotbal din Qatar, acolo unde au fost prezenți doar 36 de arbitri din întreaga lume. A fost delegat ca al patrulea oficial la 8 partide, prima fiind chiar meciul de deschidere al Campionatului Mondial de Fotbal, fiind primul arbitru român prezent la un asemenea eveniment fotbalistic major, după o pauză de 36 de ani.

La începutul acestui an a fost delegat la Cupa Națiunilor Golfului, unde a arbitrat inclusiv finala competiției, după care va arbitra la Campionatul mondial al cluburilor din Maroc.

Este o persoană dinamică, extrem de respectuoasă, un caracter puternic, un foarte bun prieten, un exemplu pentru tinerii sportivi și un om care se mândrește în țară și în lume cu orașul în care s-a născut și a trăit, aducând cinste municipiului Carei.