Unirea Dej- CSM Olimpia Satu Mare 4-3 (1-2). Amical cu șapte goluri și patru bare la Iclod

La mai puțin de o săptămână de la reluarea pregătirilor CSM Olimpia Satu Mare a jucat sâmbătă primul amical al iernii.

Și am putea spune dacă e să vedem programul amicalelor de până la prima etapă a anului din 2023 a Ligii a 3-a că Unirea Dej a fost și cel mai ”tare” adversar al trupei lui Csik în perioada de pregătire.

Pe terenul sintetic de la Iclod sătmărenii au jucat preț de o oră de la egal la egal cu revelația Ligii a 2-a, Unirea Dej.

CSM Olimpia a început meciul cu o formulă în care s-au regăsit și noutățile iernii, fundașul dreapta din Bixad, Gorba și mijlocașul de bandă de la Minaur, Mărieș.

Andrei Pop a deschis scorul, în minutul 17 pentru Unirea, cu o execuție din interiorul careului mare.

Sătmărenii au echilibrat rapid și au egalat în minutul 29 prin Barna, scăpat pe partea dreaptă pe contraatac. Cu un minut înainte de pauză, Mărieș a profitat de o gafă făcută de portarul Chindriș și a stabilit scorul pauzei, 1-2.

În minutul 63, Vaida, servit excelent de Ziman, a marcat pentru 3-1 cu un șut din 10 metri.

Din acest moment gazdele apasă pedala de accelerație și profită la maxim de schimbările făcute de CSM Olimpia Satu Mare.

Cristian CHIRA (‘65) și Alex POP (‘68) au făcut 3-3, în numai 5 minute. Apoi, echipa din Dej a lovit de patru ori bara transversală, înainte ca sătmăreanul Angelo COCIAN să stabilească scorul final în minutul 88. Totodată, cinci juniori veniți de la Viitorul Vetiș și LPS Satu Mare au avut ocazia să joace în repriza a doua a meciului din Iclod: portarul Rareș Oșan, fundașul Rareș Mureșan, mijlocașii Tamás Patrik și Pop Nándor, respectiv vârful Ionuț Lucuț.

„Acesta a fost primul meci de pregătire pentru noi și am început cu un adversar foarte puternic. Eu cred că ne-am descurcat rezonabil și ne-am ridicat la nivelul unei echipe de liga a 2-a. Chiar au fost minute bune când am dominat și am fost peste ei, ce s-a văzut și pe rezultat. Fiecare meci de pregătire are puncte tari și puncte slabe. Important este ce putem învăța din aceste partide, rezultatul final contează mai puțin” – a declarat Tiberiu Csik.

Băieții noștri, luni dimineață își continuă pregătirea pentru sezonul de primăvară, având antrenamente pe terenul sintetic de la Baza sportivă Dinamo-LPS. Miercuri echipa se va deplasa în Ungaria, unde CSM Olimpia va întâlni într-un meci amical o adversară din liga a 3-a a țării vecine, Füzesgyarmat SK.

Campionatul ligii a 3-a se va relua pe data de 11 martie, cu ultimele trei etape din sezonul regular al seriei a 10-a, urmat de play-off.

FOTBAL, MECI AMICAL

Unirea Dej – CSM Olimpia Satu Mare 4–3 (1–2)

Marcatori: Alex Pop (16., 68.), Chira (65.), Angelo Cocian (88.), respectiv Barna Antal (29.), Alexandru Mărieș (44.), Cătălin Vaida (63.).

CSM Olimpia, echipa de start: Iulian Anca-Trip – Ioan Gorba, Răzvan Prodan, Mihăiță Mureșan, Alex Negrea, Barna Antal, Arian Micaș, Adrian Bura, Alexandru Mărieș, Süveg Nándor, Hernando Orte Rodrigo.

CSM Olimpia, au jucat în repriza secundă: Rareș Oșan – Rafael Popovici-Ciatău, Călin Vădan, Rareș Mureșan, Adrian Ciul, Tamás Patrik, Barth Kevin, Raul Ziman, Pop Nándor, Baior Denis, Ionuț Nistor, Ionuț Lucuț, Cătălin Vaida.

Antrenor principal: Csik Tibi

Pentru Unirea Dej, cei trei portari – Răilean, Chindriș și Checicheș, au evoluat fiecare câte 30 de minute.

Jucători de câmp în prima repriză: 20. GÎȚ, 21. D. POP, 4. BUTA, 19. ROȘ, 14. MILITARU, 6. CĂTINEAN (C), 7. AN. POP, 10. BLAJ, 18. FULGA, 77. FRĂSINEANU.

Jucători de câmp în a doua repriză: 98. MAFTEI, 5. KEREKI (C), 15. BURDEȚ, 4. BUTA (16. CĂLUGĂR ‘59), 13. CHIRA (95. ȘUTEU – junior 2006 ‘88), 99. AD. POP, 8. MATIȘ, 17. COCIAN, 11. AL. POP, 22. BOGDAN. Antrenor Dragoș Militaru.