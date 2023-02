Victoria Carei și FC Bihor s-au întâlnit vineri la prânz la Satu Mare într-un joc de verificare.

Partida s-a desfășurat pe terenul sintetic de la Baza Dinamo și a fost câștigat de „roș-albaștrii” cu scorul de 4-2 (1-1)

Victoria Carei a deschis scorul în minutul 9 prin E. Kinczel, care a profitat de o nesincronizare în defensiva orădeană. FC Bihor a egalat înainte de finalul primei părți prin golgheterul Sergiu Jurj, care a pus latul la centrarea lui Gunie (40). După pauză orădenii au mai punctat de trei ori. Andrei Gheorghiță a făcut 2-1 finalizând o acțiune personală în minutul 58. Au urmat două goluri frumoase ale bihorenilor. În minutul 72, Roșu a pasat printre fundași, Marius Hosu a preluat pe piept și de la 14 metri a șutat fără speranțe pentru portar (3-1). Constantin Roșu a mărit diferența la 4-1, transformând o lovitură liberă de la 18 metri (74). În prelungirile partidei, Victoria a redus din diferență, scorul final fiind 2-4 după ce Vajda Rolland a transformat un penalty.

” A fost o partidă bună după zile de muncă în cantonamentul de la Ocna Șugatag. Încă suntem în căutări, luni se încheie perioada de transferuri și căutăm cele mai bune soluții pentru a întări lotul. Am avut o serie de absențe din motive medicale . Am făcut o primă repriză bună apoi odată cu schimbările efectuate am cedat pe fondul unor erori . ” spune directorul Tabi Zsolt.

„După o perioadă de acumulări fizice, băieții s-au comportat bine în acest joc. Au avut dorință, dar putința a fost mai puțină după cantonament. Am marcat de 4 ori, am avut și alte ocazii, e bine. Jucătorii vor fi liberi sâmbătă și duminică, iar de luni vor reîncepe antrenamentele. În perioada următoare ne vom concentra mai mult pe partea tehnico-tactică” a declarat antrenorul Florin Farcaș după meci.

Victoria Carei- Gorbe- Bîrle, Tand, AndrasArdelean, Tillinger, Vajda, Berindea, Kinczel, Nyilvan R. Popovics. Au mai intrat: Mitracica, Negreanu, Raț, Feher, Marinaș, Nelson. Nu au putut evolua din cauza unor probleme medicale Tincău, Nyilvan B., Haller, Bokyi, Mihale, Ghiarfaș.

Pentru FC Bihor au evoluat în prima repriză: R. Bob – R. Săutiuț, A. Gal, D. Stan, L. Ioviță, G. Cherman, A. Hosu, R. Gunie, Ad. Popa A. Chindlea, Sg. Jurj.

După pauză au mai intrat: Ed. Nergheș – C. Jurj, C. Petruș, D. Lupșe, T. Serediuc, C. Roșu, A. Moga, R. Clemeniuc, R. Farcaș, A. Gheorghiță, M. Hosu. Antrenori: Florin Farcaș, Dorin Mihuț și Vlad Ghețe.

Din cauza problemelor medicale nu au evoluat Fl. Drăgan, I. Ban și Al. Popa.

La Victoria Carei au evoluat și orădenii Patrick Andraș și Raul Ardelean, împrumutați de la FC Bihor.

A fost prima victorie în jocurile de pregătire din această iarnă, după înfrângerea cu Minaur Baia Mare, scor 0-2, și remiza cu CSC Dumbrăvița, scor 1-1, ambele echipe din Liga 2. Pentru FC Bihor urmează „triunghiularul” cu Crișul Chișineu Criș și Corvinul Hunedoara, programat în 18 februarie la Arad.