Sătmăreanul Florin Gardoș a mărturisit la finalul lunii ianuarie la PRO Arena, despre problemele ivite , banii și timpul pe care le-a pierdut din cauza Federației Române de Fotbal.

Situația lui Mihai Pintilii (38 ani) de la FCSB a generat ultimul scandal din fotbalul românesc. Lucian Burchel (58 ani), șeful Școlii de Antrenori, l-a reclamat pe fostul închizător al roș-albaștrilor că a pregătit echipa în cantonamentul din Antalya, iar acesta poate primi o suspendare de minumum 4 etape. În apărarea lui Mihai Pintilii, Florin Gardoș (34 ani) mărturisește că s-a lovit de multe nereguli ale Federației Române de Fotbal când a dorit să se apuce de antrenorat.

„Eu cu Bourceanu am vrut să ne înscriem la școală în 2019. Eu eram încă în activitate, eram accidentat la genunchi, m-am întors la București, eram indisponibil 6 luni, și am zis să profit de perioada asta să mă înscriu. În momentul respectiv, cei de la Federație nu au vrut să îmi ia banii pentru taxă. Au zis că în momentul de față există un conflict între Ghermănescu și CNFA, nu mai știu exact. Argumentul era că nu sunt acreditați de Ministerul Învățământului, cred. Și am lăsat-o baltă”, a declarat Florin Gardoș la PRO Arena.

Fostul internațional român s-a înscris la Școala de Antrenori în Republica Moldova, numai că Federația Română nu recunoaște licența obținută la vecinii noștri. Cu toate acestea, Florin Gardoș a dezvăluit că își va continua studiile.

„Sigur, domnul Burchel are dreptate în multe privințe, dar adevărul e că e greu și pentru noi. Licența A nu s-a mai organizat de câțiva ani, o fi avut legătură cu pandemia. Dacă stai să iei toate lucrurile astea în considerare, înțelegi și situația anumitor fotbaliști sau foști fotbaliști.

În Republica Moldova, unde m-am înscris și eu, sunt 4 module, se fac la un interval de 2-3 luni. În 6-7 luni ai carnetul de antrenor. Și atât e normal să dureze, nu e normal să dureze 2 ani să îți iei carnetul de antrenor. Pe urmă, licența, că tot se aude B, A, e o specializare. Dar licența C, carnetul de antrenor, se adresează copiilor, să știi cum să te comporți. Am jucat atâția ani fotbal, dar e complet diferit când vorbim de copii.

Nu știu ce o să fac, îți spun sincer. Pe lângă taxa de înscriere, fiind 4 module, am de 4 ori bilet dus-întors, care mă costă câteva sute de euro de fiecare dată, am cazarea. Oricum, nu îmi doresc să fiu antrenor. Am considerat că la un moment în carieră, indiferent ce voi face, am zis să mă duc până la licența B, pentru cunoștințe și diplomă. Probabil voi rămâne cu cunoștințele, în România nu o să am diplomele”, a mai spus Florin Gardoș.( sursa sport.ro)