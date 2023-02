Victoria Carei va începe la sfârșitul de săptămână sezonul de primăvară din Liga a 3-a. Echipa antrenată de Marius Botan va disputa sâmbătă pe terenul de la Baza Sportivă Dan Anca din Cluj-Napoca restanța cu Minerul Ocna Dej.

Meciul ar fi trebuit să se joace în decembrie 2022 doar că atunci careienii au avut probleme de lot și au cerut amânarea partidei.

Antrenorul Marius Botan a făcut o radiografie a perioadei de pregătire din această iarnă și, în ciuda faptului că echipa sa nu a câștigat niciun amical acesta e optimist înaintea debutului în 2023.

”Pentru perioada de pregătire am avut fixate șapte meciuri amicale și un cantonament de 10 zile la Ocna Șugatag. Înainte de cantonament voiam să finalizăm lotul de jucători, lucru care nu s-a realizat. Am avut discuții cu mulți jucători, însă în perioada de iarnă este dificil să poți să transferi. Cu toate acestea, consider că băieții nou veniți au adus un plus în cadrul lotului nostru, deși aș mai fi dorit cel puțin unu sau doi jucători pe posturile pe care consider că nu suntem suficient de bine acoperiți. În cantonamentul de la Ocna Șugatag s-a lucrat bine! Din punct de vedere fizic, am acumulat foarte mult. Condițiile au fost acceptabile”, a declarat antrenorul Victoriei Carei, Marius Botan.

În niciunul dintre cele șapte meciuri de pregătire, soldate cu șase înfrângeri și un egal, antrenorul Botan nu a avut tot lotul apt de joc.

”În meciurile de pregătire ne-am dorit să vedem o evoluție în bine a echipei din punct de vedere tactic și fizic. Din păcate, nu a fost un meci de pregătire în care să fi avut tot lotul apt de joc. De fiecare dată au intervenit anumite probleme din cauza cărora nu i-am avut pe toți, fie probleme de boală, fie mici accidentări”, a arătat antrenorul Botan

”Suntem pe ultima sută de metri a pregătirilor înainte de reluarea campionatului. Din păcate, condițiile meteo și condițiile de la stadion nu prea ne ajută în ciclul săptămanal de pregătire”, a adăugat Botan.

Cât despre partida de la Iclod, tehnicianul careienilor spune….

”Va fi un meci dificil din multe puncte de vedere. Adversarul de sâmbătă are un stil de joc elaborat, bazat pe posesie, tocmai din această cauză au solicitat să jucăm la Cluj, pe un teren sintetic. Noi va trebui să jucăm foarte inteligent, pe faza defensivă să facem un joc perfect, iar pe situațiile de contraatac să fim preciși și să înscriem gol sau goluri. Sper ca băieții să se pregătească bine săptămana aceasta și să putem alinia cel mai bun 11 pentru meciul de sâmbătă”, spune antrenorul Botan.

CSM Victoria Carei nu a reușit să definitiveze lotul de jucători înainte de cantonament. A reușit câteva transferuri care au adus plus valoare echipei, însă ar mai fi fost nevoie de încă unul sau doi jucători a mai opinat antrenorul Marius Botan.