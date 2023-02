Ultimul weekend din luna februarie a fost un prilej pentru o parte dintre tinerii sahisti români să se revadă in statiunea vâlceană Căciulata cu prilejul probelor de sah rapid si blitz din Concursul National Scolar “Elisabeta Polihroniade”.

Dintre copiii care se pregătesc in cadrul LPS Satu Mare au luat startul gemenele Noelia si Andreea Cristurean. Cele două fete au dublă-legitimare Potaissa Turda si LPS Satu Mare , fiind atrase in mirifica lume a sahului de Marin Fântână, arhitect in cadrul primariei turdene, dar si constructor al vietii sahiste in urbea din valea Ariesului. Ii multumim si pe aceasta cale pentru prietenia si sprijinul acordate de-a lungul anilor.



Revenind la concurs, cele două simpatice fete, desi au doar 9 ani si 3 luni, au evoluat in grupa sub 11 ani. Chiar daca acest concurs a fost eclipsat puternic de Campionatul National de Sah pentru Seniori, Senioare si Amatori care se desfășura la Sebes in acelasi timp, la grupa fetelor sub 11 ani au jucat, cu mici exceptii, cele mai valoroase sportive din tara .

In proba de sah rapid Noelia s-a clasat pe locul 3 , fiind depasita la limita de catre Ema Cretescu ( Bucuresti ) si Ioana Pomirleanu ( Iasi ). La blitz rolurile s-au inversat, de aceasta data Andreea obtinand medalia de blitz, Noeliei revenindu-i acum locul 4.

Dincolo de medaliile puse in joc, acest concurs scolar a reprezentat un prilej de pregatire pentru Campionatul National de Copii si Juniori care urmeaza sa se desfasoare la Eforie Nord in perioada 2-12 aprilie. Competitia de la malul marii este cel mai important concurs intern la nivel de copii, asigurand calificarea la Campionatul European, respectiv la cel Mondial care va avea loc in Egipt. Seriozitatea fetelor, implicarea familiei, prietenia neconditionata a lui Marin Fantana sunt ingrediente care ne fac optimisti in privinta evolutiei celor 2 haioase gemene.



Naționale și la Sebeș

In acelasi timp, la Sebes, intr-o organizare de gala oferita de Federatia Romana de Sah, s-a desfasurat Campionatul National pentru Seniori, Senioare si Amatori. Conditiile excelente de organizare, premiile atractive, respectul oferit “iubitorilor sportului mintii” au adus la start insumat 249 de competitori.

Pentru tinerii LPS-isti a fost un excelent prilej de a invata lucruri noi in compania unor parteneri mult mai experiementati.

Vladimir Sofronie ( sportiv cu dubla legitimare Logic 64 Brasov si LPS Satu Mare , triplu campion balcanic in 2022) a ales ca la nici 10 ani impliniti sa participe in grupa principala. Imbucurator este faptul ca dincolo de pregatirea generala pe care o facea dimineata, a jucat chiar si peste 4 ore in majoritatea partidelor, reusind sa participe la meciuri foarte echilibrate. In cele din urma a acumulat 2,5 puncte si o crestere la Elo de 36, dar castigurile majore consta in disponibilitatea de a lupta pe parcursul atator ore, privirea micilor esecuri ca experiente de invatare, dorinta de a reveni mai puternic. De apreciat si implicarea emotionala, materiala, dar si sahista a ambilor parinti, Claudia si Iulian.

Radu David ( Ducu cum e cunoscut de prieteni ) este elev in clasa a VIII-a, in aceasta perioada scoala acaparandu-i destul de mult timp. Fiind vacanta, a ales sa joace la acest concurs chiar daca pregatirea a avut putin de suferit. El a avut un campionat cu multe partide decise , in unele reusind sa creeze momente frumoase. Il asteptam sa treaca cu 10 testul din vara al Evaluarii Nationale ca mai apoi sa revina cu o mare dedicare sahului.

In concursul celor cu Elo sub 2200 au participat Sara Sunea ( dubla-legitimare LPS Satu Mare si Tinerii Lei Baia Mare), Amalia Zamfirache, Alex Maier si Andrei Nasui ( LPS Satu Mare + Tinerii Lei Baia Mare) .

Sara e unul dintre cei mai seriosi si devotati copii din ultimii ani pe care cei de la LPS au bucuria sa-i indrume. Fiind aleasa sa participe in grupa de excelenta a marelui antrenor Indian RB Ramesh, Sara beneficiaza si de sprijinul unei familii extraordinare, cu performante in lumea sportului. Evolutia ei la acest concurs nu a fost cea mai buna, chiar daca a reusit in cele din urma sa agoniseasca la Elo 40 de puncte. Din pacate din dorinta de a face totul perfect, uneori e prea critica cu ea insasi, e afectata puternic cand lucrurile nu ies cum isi doreste si evolueaza sub potentialul real. Daca va reusi sa fie mai relaxata, tinand cont de maturitatea ei, de sinceritatea in pregatire, credem ca va avea o cariera foarte frumoasa.

Pentru antrenori, e un privilegiu sa colaboreze cu un astfel de copil, dar si o responsabilitate superioara pentru a ajuta pe cineva atat de implicat.

Amalia Zamfirache a inceput excelent, reusind cateva partide si rezultate deosebite in compania unor adversari mult mai bine cotati. De asemenea, la o varsta frageda a reusit sa depuna efort intelectual la un nivel ridicat pe o durata mare de timp. Oboseala s-a simtit pe finalul concursului , totusi zestrea de 47 puncte la Elo si , mai ales, momentele reusite ne fac optimisti.

Alex Maier , un matematician foarte bun, dar si un sahist care a realizat un progres major in ultimul an isi continua traseul ascendent, reusind prima sa victorie in fata unui maestru . Avand calitati intelectuale deosebite, sprijin insemnat al familiei, Alex poate sa pastreze ritmul crescut de invatare, important insa sa-si imbunatateasca abilitatea de mentinere a concentrarii atentiei la un nivel optim pe parcursul mai multor ore.

Proaspat legitimat la LPS, Andrei Năsui a avut un final de concurs mai greu, dar il asteptam sa revina cat de curand.