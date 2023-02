Clubul Sportiv Municipal Olimpia Satu Mare a încheiat perioada de transferuri cu alte două achiziții importante, înaintea startului de primăvară a campionatului ligii a 3-a.

Francezul Ludovic Erhard are 30 de ani, și joacă pe post de fundaș central. Junioratul l-a început la echipa franceză US Torcy iar la 17 de ani a fost remaracat și a ajuns în Anglia, la echipa U18 a clubului Fulham. Între 2014-2019 a jucat în Scoția, după care a fost transferat de echipa de Liga a 2-a, Pandurii Târgu Jiu. După o perioadă scurtă în care a evoluat în Gibraltar, la începutul sezonului actual a fost readus în România la echipa de pe locul 1 din seria a 8-a a ligii a 3-a, CSM Reșița. Până la sfârșitul sezonului va juca în tricoul galben-albastru al echipei noastre.

Mijlocașul Bara Levente are 22 de ani, și este născut la Odorheiu Secuiesc. Este legitimat din 2019 la echipa de Liga a 2-a, FK Csikszereda Miercurea Ciuc, unde are 60 de meciuri jucate, și 5 goluri marcate. Până la sfârșitul sezonului actual va fi component al lotului unei echipe, care se află printre cele mai bune din Liga a 3-a.

După 15 jocuri jucate din campionatul ligii a 3-a CSM Olimpia Satu Mare a adunat 32 de puncte, la fel ca și liderul seriei a 10-a, Gloria Bistrița-Năsăud – dar despărțite de golaveraj.

Campionatul se reia în data de 11 martie cu ultimele trei etape din sezonul regulat. După aceste trei runde echipa noastră va juca mai mult ca sigur în play-off alături de cele mai bune echipe din serie..