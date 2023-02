Campionatul Ligii 2, ediția 2022-2023, se reia în această săptămână, iar Federația Română de Fotbal și deținătorii drepturilor din această competiție abia au stabilit programul rundei a 17-a, antepenultima a sezonului regular.

Abia vineri, 17 februarie, a fost făcut public programul jocurilor din prima etapă din 2023, iar primul joc are loc joi, 23 februarie.

Interesant este faptul că meciul dintre Dinamo și Unirea Constanța este stabilit să aibă loc luni, 27 februarie, și să fie și televizat, cu toate că, în acest moment, acest joc are șanse mari să nu aibă loc, deoarece ”satelitul” neoficial al FCSB și-a întrerupt activitatea.

Antrenorul sătmărean Dacian Nastai nu știe încă dacă va avea destui jucători cu care să se prezinte la meciul cu Dinamo mai ales că patronal echipei, Geambazzi a anunțat selecții chiar și în această săptămână!

Primul meci din 2023 are loc la Buzău. Vineri se joacă la Slobozia

Trei etape au mai rămas de disputat din sezonul regular al acestei ediții a Ligii 2, iar prima este programată să aibă loc între 23 și 27 februarie, însă are șanse să se termine încă din 25 februarie. Ulterior, primele șase clasate merg în play-off, iar următoarele 14 formații, sau 13, dacă se concretizează retragerea/excluderea Unirii Constanța, vor fi repartizate în două grupe de play-out.

Primul meci oficial din Liga 2 disputat în 2023 va avea loc joi, 23 februarie, de la ora 17:00, la Buzău, între Gloria și FC Brașov, două echipe care se luptă pentru play-off.

Vineri, de la ora 16:00, la Slobozia, are loc partida dintre Unirea și Steaua, derby-ul de clasament al etapei. Ialomițenii sunt pe locul 4, iar bucureștenii sunt lideri de multe etape.

Sâmbătă, 25 februarie, sunt stabilite să se dispute șapte partide. De la ora 11:00 se joacă la Baia Mare, Timișoara (Electrica), București (Metaloglobus), Miercurea Ciuc, Dumbrăvița și Iași. De la ora 12:00 se joacă CSM Slatina – SC Oțelul Galați, care ar putea fi partida care încheie runda.

În acest moment, ultimul joc stabilit să aibă loc este cel dintre Dinamo și Unirea Constanța, luni, 27 februarie, de la ora 17:00. Problema este că formația oaspete și-a întrerupt activitatea după ce în această iarnă abia a organizat câteva ședințe de antrenament, în efectiv redus, săptămâna trecută. Clubul care își disputa meciurile de pe teren propriu la Clinceni și care a avut în componență numai jucători împrumutați de la FCSB s-a despărțit de majoritatea dintre aceștia, dacă nu de toți.

”Știrile nu sunt bune, am avut cinci zile în care am făcut o pregătire, dar, din păcate, începând cu ziua de azi (n.r. – sâmbătă, 11 februarie), am fost anunțat că nu se mai dorește continuarea proiectului. Am avut în prima zi șapte-opt jucători, ajunsesem la zece jucători apoi, dar, din păcate, anumiți jucători au venit, au plecat, nu a fost stabilitate și poate și asta a contat. Faptul că nu ne-am adunat cum ne-am dorit a contat. Domnul Geambazi m-a anunțat că nu dorește să continue acest proiect”, spunea, weekendul trecut, antrenorul Dacian Nastai despre situația de la Unirea Constanța, la Metropola TV.

Unirea Constanța, dacă nu se va retrage oficial, va fi exclusă din competiție după două neprezentări. Rezultatele ei din acest sezon vor fi anulate.

Program etapa 17 Liga 2, sezon 2022-2023:

joi, 23 februarie 2023, ora 17:00

Gloria Buzău – FC Braşov – DigiSport, OrangeSport, PrimaSport

vineri, 24 februarie 2023, ora 16:00

Unirea Slobozia – Steaua – DigiSport, OrangeSport, PrimaSport

sâmbătă, 25 februarie 2023, ora 11:00

Minaur Baia Mare – Concordia Chiajna

Ripensia Timișoara – Unirea Dej

Metaloglobus Bucureşti – Viitorul Pandurii Târgu Jiu

FK Miercurea Ciuc – Progresul Spartac

CSC Dumbrăviţa – Politehnica Timișoara

Politehnica Iaşi – CS Comunal Şelimbăr

sâmbătă, 25 februarie 2023, ora 12:00

CSM Slatina – SC Oţelul Galaţi – DigiSport, OrangeSport, PrimaSport

luni, 27 februarie 2023, ora 17:00

Dinamo – Unirea Constanţa – DigiSport, OrangeSport, PrimaSport