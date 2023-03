O singură etapă a mai rămas de disputat din sezonul regular al Ligii 3, ediția 2022-2023, iar lupta pentru pozițiile de accedere în play-off a rămas deschisă în șase dintre cele zece serii. S-a mai simplificat însă după penultima rundă, în care și-au asigurat locul la final între primele patru nu mai puțin de 14 echipe. Alte 10 formații sunt sigure că vor evolua în play-out.

Interesant este și faptul că înainte de ultima etapă, nu mai puțin de nouă dintre cele zece echipe lider sunt sigure că vor încheia sezonul regular pe locul 1. Altele patru și-au asigurat locul 2.

Alte 14 echipe au obținut biletul pentru play-off-ul Ligii 3. Mai sunt doar 7 locuri disponibile

Înainte de desfășurarea penultimei etape din Liga 3, a 17-a la general, se cunoșteau 19 echipe calificate matematic în play-off, cât și 43 de cluburi care vor evolua în play-out.

Între timp, altele 14 au obținut și ele biletul pentru play-off în grupa lor, iar altele 10 nu mai au șanse și vor evolua în play-out.

De prezența în play-off, unde sunt 40 de locuri disponibile, sunt sigure 33 de formații. Cel mai recent calificate sunt CSM Bacău, Ceahlăul Piatra Neamţ (ambele din S1), Unirea Braniştea (S2), Înainte Modelu, Gloria Albeşti (ambele din S3), SR Municipal Braşov (S5), Sporting Roşiori (S6), Viitorul Şimian (S7), Crişul Chişineu Criş (S8), CSM Unirea Alba Iulia, Unirea Ungheni, Metalurgistul Cugir (toate trei din S9), CSM Satu Mare, Gloria Bistriţa Năsăud (ambele din S10).

În seriile 1, 2, 5, 7, 8 și 9 sunt cunoscute cu o rundă înainte de final echipele care formează grupa de play-off, respectiv pe cea de play-out.

Care e situația în seria a 10-a?

În seria echipelor sătmărene, CSM Olimpia Satu Mare și CSM Victoria Carei a mai rămas doar un loc de play off de ocupat.

Întrebarea e…Lotus Felix sau SCM Zalău pe poziția a 4-a după etapa de sâmbătă…

Lotus Felix și SCM Zalău sunt la egalitate de puncte, 27 dar bihorenii au avantajul rezultatelor directe mai bune…Așadar Lotus merge în play off dacă bate pe CSM Olimpia Satu Mare. De asemenea bihorenii se califică-n play off și cu o remiză cu condiția ca Zalăul să nu bată pe FC Bihor. În cazul unei victorii a CSM Olimpia Satu Mare pe terenul celor de la Lotus, echipa bihoreană e la mâna vecinilor de la FC Bihor care ar trebui să câștige la Zalău…Așadar Zalăul pare a porni cu șansa a doua și e oarecum la mâna trupei lui Tibi Csik.

CSM Olimpia Satu Mare ar putea termina pe prima poziție…

Elevii lui Csik au o miză specială sâmbătă. CSM-ul sătmărean poate termina pe prima poziție a clasamentului cu o victorie la Lotus Felix cu condiția de asemenea ca FC Bihor să nu câștige la Zalău.

Gloria Bistrița joacă la Carei și are de asemenea șansa de a urca pe prima poziție cu condiția unui succes pe terenul Victoriei dar și a unor pași greșiți pe care CSM Olimpia și FC Bihor să-i facă la Felix și Zalău.

Pe lângă calificarea în play off, CSM Olimpia Satu Mare și-ar dori un rezultat pozitiv la Lotus Felix pentru a prinde primele două poziții…Clasarea pe locurile 1-2 înseamnă automat și o programare mai lejeră cu cinci meciuri acasă și patru deplasări în play off. Cât despre cealaltă echipă din județ, Victoria Carei, după eșecul neașteptat de la CFR II Cluj, echipa e obligată să obțină un rezultat pozitiv cu Gloria Bistrița pentru a nu intra în play out de pe loc retrogradabil.

Toate meciurile ultimei etape din C10 se joacă sâmbătă de la ora 15.

Lotus Felix- CSM Olimpia Satu Mare

Victoria Carei- Gloria Bistrița

SCM Zalău- FC Bihor

Minerul Ocna Dej- CFR II Cluj

CSM Sighet- Sportul Șimleu.