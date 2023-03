Dacia Supur a câștigat Cupa Căuașului!

- Advertisement -

Duminică s-a desfășurat pe terenul din Căuaș ediția a 4-a a Cupei Căuașului la fotbal.

La start am avut patru echipe din fotbalul județean iar în urma rezultatelor obținute in cele șase confruntări directe(fiecare cu fiecare) podiumul a arătat astfel:

1. Dacia Supuru de Jos

2. Luceafărul Decebal

3. Codreana Homoroade

4. Olimpia Căuaș

Au fost evidențiați mai mulți sportivi, tinere talente , printre care organizatorii l amintesc pe Paul Racolța – cel mai talentat tânăr fundaș(Olimpia Căuaș) iar pentru paradele extraordinare de la aceasta competiție a fost evidențiat portarul Olimpiei Căuaș – Petre Vancea care la 40 de ani, a făcut minuni in poarta gazdelor!



În semn de recunoștință pentru o “lecție de viață in condiții extrem de dure” transmisă tuturor celor prezenți organizatorii l-au premiat pe jucătorul Luceafarului Decebal- Attila Mandi care, deși a trecut printr-o perioada delicată a vieții, continuă să joace fotbal la peste 40 de ani și este exemplu viu pentru tinerii practicanți ai sportului rege!!!

”Mulțumim pe aceasta cale și acelor oameni care, alături de primăria și consiliul local Căuaș, au făcut ca acest eveniment frumos , să se desfășoare in bune condiții la noi in localitate iar aici vorbim despre: Adrian Micle, Valentin Potra, Kovacs Attila, Sorin Ionescu, Racolta Simona,

Florin Bsf și nu in ultimul rând , omului dedicat și implicat maxim, Florin Mulcuțan!” transmit organizatorii turneului pe pagina oficială de facebook a Asociației Olimpia Căuaș.