FCSB a rămas fără antrenor principal după victoria cu Petrolul, scor 4-1. Leo Strizu și-a anunțat demisia, iar printre posibilii înlocuitori s-a zvonit că ar fi și sătmăreanul Dacian Nastai, un alt antrenor cu licența PRO din curtea clubului, detașat acum la Unirea Constanța, ultima clasată din Liga 2, echipă patronată de Vasile Geambazi, nepotul lui Gigi Becali.

Despre posibilitatea de a merge ca antrenor principal la FCSB

Nastai a fost prezent sâmbătă, la meciul echipei sale contra FC Brașov, pierdut cu scorul de 2-5, și a spus că, deocamdată, nu a primit niciun semn de la FCSB, dar a precizat că acolo unde este nevoie va ajuta.

”Tot ce știu eu este din presă. Absolut nimic în plus. Eu nu am vorbit cu absolut nimeni de la FCSB. Eu mă concentrez să-i ajut pe acești copii de la Unirea Constanța care au demonstrat că au caractere. Acolo unde este nevoie de mine eu voi ajuta. Eu sunt acum aici și nu pot spune nimic până nu se întâmplă ceva”, a spus Nastai pentru Liga2.ro.

Sătmăreanul Nastai stă de câțiva ani la București, după ce a fost cooptat în Academia FCSB și s-a apelat la el într-o perioadă chiar și pentru prima echipă a clubului. A fost antrenor și la echipa secundă, iar apoi a fost direcționat către Unirea Constanța, satelitul neoficial al FCSB.

Interesant este că Nastai i-a luat locul la Unirea Constanța chiar lui Leo Strizu.

”Eu nu cred în minuni“

Referitor la meciul pierdut cu FC Brașov, Nastai spune că echipa sa, una cu un lot nou-format de mai puțin de două săptămâni, este în progres.

”Pentru noi a fost prima săptămână în care am reușit să lucrăm toți jucătorii. Avem doar cinci-șase antenamente împreună. Eu nu cred în minuni, cred doar în muncă, organizare și respect în tot ce înseamnă viață extrasportivă. Ținând cont că noi am început pregătirea în spatele tuturor, cu cel puțin cinci săptămâni, eu spun că lucrurile sunt bune. Din cele cinci goluri primite la Brașov, trei au venit din faze fixe. E foarte greu să faci marcaj cu jucători tineri contra unor jucători cu experiență care au o masă musculară cu 10-15 kilograme în plus. Davide Massaro este un jucător care ne ajută și se ajută și pe el, pentru că adună minute”, a spus Nastai.

Italianul Davide Massaro (36′, 75′) a înscris cele două goluri ale Unirii Constanța în această deplasare, în timp ce pentru FC Brașov au punctat Zoran Mitrov (9′), Bradley Diallo (30′), Milcho Angelov (33′, 67′) și Rareș Lazăr (63′).

Unirea Constanța rămâne pe ultimul loc din Liga 2 și după etapa a 18-a, cu doar 12 puncte, iar în ultima etapă va juca pe teren propriu cu CS Comunal Șelimbăr.

Dacian Nastai a împlinit 50 de ani

Antrenorul sătmărean a împlinit luni, 6 martie 50 de ani și și-a sărbătorit ziua de naștere la muncă…în bază.

”Duminică am fost la Clinceni să văd câțiva juniori pe care am putea să-i luăm la Unirea Constanța. Iar luni avem antrenament și pregătesc programul pentru această săptămână. Nu e timp de sărbătorit. ” ne-a spus Nastai care speră să termine tot sezonul, inclusiv play-out-ul cu Unirea Constanța.

”Va fi greu pentru noi , dar vă spun sincer că dacă începeam ceva mai devreme pregătirea , chiar și cu acest lot aș fi avut speranțe de salvare de la retrogradare. Nu am un lot numeros dar sunt băieți de caracter.” Ne-a spus Nastai.

Redacția sport a Gazetei de Nord Vest îi transmite un sincer La mulți ani cu multă sănătate și împlinirii personale și profesionale!