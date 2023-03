Câțiva dintre cei mai talentați tineri din 11 țări au avut șansa să se perfecționeze in sportul mintii alături de Magnus Carlsen ( posibil cel mai bun șahist al tuturor timpurilor ) , antrenorul sau, PH Nielsen, dar si super antrenorul indian RB Ramesh. Întâlnirea acestor corifei ai șahului s-a realizat in muntii Norvegiei, in perioada 16-19 martie.

Ce activitate urmează in curând pentru RB Ramesh , antrenorul genial care a creat atatia campioni? O săptămâna la Eforie Nord alături de 15 copii romani . Ne bucuram ca intre cei 15 selecționați se găsesc si 2 având dubla-legitimare cu LPS Satu Mare , Sara Sunea si Vladimir Sofronie. Clubul de performanta al șahului sătmărean il va avea prezent si pe profesorul Cătălin Ardelean, cel desemnat de FR Șah ca antrenor care sa supervizeze activitatea copiilor participanți in perioada dintre cantonamente.

O oportunitate senzațională oferita de Federația Romana de Șah in mod direct acestor 15 tineri, dar indirect si celorlalți practicanți ai acestui frumos sport prin diseminarea cunoștințelor acumulate.

Cantonamentul se va desfășura in perioada 25 martie – 1 aprilie la Eforie Nord, gazda fiind hotelul de 4 stele Aqvatonic, toate cheltuielile fiind asigurate de către federația de profil.