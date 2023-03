Fotbal școlar. Echipa Liceului Teoretic Carei calificată la etapa zonală a ONSS – CUPA ISF

- Advertisement -

După cinci ani de la obținerea titlului de campioni naționali la fotbal licee, joi 2 martie 2023 echipa de fotbal clasele XI – XII a Liceului Teoretic Carei a obținut o nouă performanţă frumoasă, calificarea la etapa zonală a ONSS – CUPA ISF.

În finala extrem de disputată, careienii antrenaţi de profesorul Răzvan Nintaş au învins echipa Liceului cu Program Sportiv (LPS) Satu Mare, cu scorul de 1-0.

“Sunt foarte bucuros pentru această calificare la faza zonală, mai cu seamă că anul trecut am pierdut finala la nivel județean în ultimul minut, iar acuma doua săptămâni am pierdut finala la clasele IX – X tot în ultimul minut. Apreciez şi felicit evoluția şi efortul băieților, mai ales că am jucat cinci minute în inferioritate numerică şi am disputat finala cu echipa Liceului cu Program Sportiv Satu Mare, unde numărul orelor săptămânale de educaţie fizică şi sport şi antrenament este mult mai mare decât la un liceu teoretic. Totodată, menţionez că etapa zonală este organizată de județul Satu Mare şi, dacă va exista sprijin, de ce nu chiar la Carei? Încă o dată, felicitări băieților, FORZA LTC, FORZA CAREI!”, a declarat antrenorul Răzvan Nintaş.

Lotul Liceului Teoretic la clasele XI-XII: Meneși Alex, Bîrle Teodor, Benze Devon, Haller Dominik, Kern Raul, Schneibli Edwin, Herman Erik, Negreanu Răzvan, Tempfli Patrik, Murvai Martin.

Antrenor: prof. Răzvan Nintaş.