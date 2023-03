Liga a 3-a : Lotus Felix- CSM Olimpia Satu Mare 1-2 ( 1-0). Victorie la Sânmartin și elevii lui Csik pornesc de pe locul 2 în play-off

- Advertisement -

Final nebun de sezon regulat în seria a 10-a a Ligii a 3-a. Considerată a fi cea mai echilibrată și valoroasă serie din eșalonul trei, seria a 10-a nu s-a dezmințit iar ultima calificată în play off s-a decis în ultimele minute ale duelurilor de la Zalău și Sânmartin.

Ultimul loc disponibil în play-off-ul Seriei a 10-a din Liga 3 și l-au disputat de la distanță Lotus Băile Felix și SCM Zalău. Cum echipa bihoreană avea și avantajul meciurilor directe (1-0 și 0-0), pentru a intra în grupul primelor patru îi era suficient să obțină același rezultat cu formația sălăjeană antrenată de orădeanul Cristian Lupuț. Ambele candidate au pierdut acasă, dar doar Lotus și-a îndeplinit obiectivul.

Interesant e că pe rând atât Lotus Felix cât și SCM Zalău au trăit de la extaz la agonie…

Lotus a făcut o primă repriză bună și a primit un penalty în minutul 26 din care Hora a deschis scorul.Cam în același minut, la Zalău gazdele au rămas în 10 iar speranțele le-au scăzut dramatic…

Partea a doua a venit cu schimbări majore la CSM Olimpia. Sătmărenii au întors rezultatul prin Mărieș și Gorba și în minutul 77, Lotus era în afara play-off ului…Iar echipei din Zalău îi era suficient să țină de scor…0-0. Numai că sălăjenii au fost taxați de fostul lor jucător, Jurj a marcat în minutul 87 și a dus pe FC Bihor pe primul loc…CSM Olimpia pe doi iar Bistrița care a câștigat cu arbitrii la Carei a terminat pe trei…Cum meciul de la Sânmartin a început cu vreo opt minute de întârziere față de cel de la Zalău, centralul Andrei Țiții de pe lângă Sibiu a renunțat la minutele suplimentare și a fluierat finalul trimițând gazdele, nesperat oarecum, în play off…

Interesant va fi play-off ul cu două echipe din Bihor…Cu întrebarea firească…va avea puterea Lotus să arbitreze duelul dintre FC Bihor-CSM Olimpia și Gloria Bistrița sau se va mulțumi cu participarea !?

Despre meciul de la Sânmartin…

Echipa de fotbal din cadrul Clubului Sportiv Municipal și-a îndeplinit un nou obiectiv intermediar în acest sezon…. după asigurarea locului în play-off a terminat sezonul regulat pe locul 2 în seria a 10-a, ceea ce-i va aduce cinci meciuri pe teren propriu și patru în deplasare în faza a doua a Ligii a 3-a.

Iar poziția a doua , galben-albaștrii și-au asigurat-o sâmbătă, în ultima etapă a sezonului regulat când echipa noatră a revenit de la 0–1 și a câștigat în deplasare cu 2–1 impotriva incomodei echipe Lotus Băile Felix.

Echipa bihoreană a început excelent iar la mijlocul primei reprizei a reușit să deschidă scorul prin veteranul Ioan Hora. Acesta a transformat un penalty acordat în urma unui henț involuntar la Bura…

CSM Olimpia a cerut și ea o lovitură de la 11 m în minutul 25 la o fază similară cu cea în care gazdele au deschis scorul….doar că arbirul delegat din satul sibian Şura Mică, Andrei Lucian Ţiţii a judecat cu un regulament diferit , numai de el știut, faza și a lăsat jocul să continue…

La pauză antrenorul principal Tiberiu Csik a efectuat trei schimbări ( a schimbat inclusiv portarul), iar jocul nostru a devenit mai periculos, direct spre poarta adversă. Sătmărenii au pus stăpânire pe joc dominat mijlocul terenului, iar cele două transferuri de iarnă, Alex Mărieș și Ioan Gorba au întors soarta meciului, aducând victoria cu numărul 12 pentru echipa noastră în acest sezon.

În minutul 59 după o combinație între Denis Lazăr și Alexandru Mărieș, ultimul a șutat plasat la colțul lung din 10 metri (1-1). Bihorenii au mai fost surprinși o dată în minutul 72 când Zsiga a pătruns pe partea stângă, a centrat prin fața porții și Ionuț Gorbă a înscris din colțul careului de 6 metri cu un șut puternic bară-gol (1-2).

De altfel Mărieș a fost golgheterul CSM Olimpia în perioada de pregătire de iarnă, iar acum a înscris primul lui gol într-un meci oficial.

Victoria pare cu atât mai importantă cu cât antrenorul Tibi Csik a avut serioase probleme de lot înaintea meciului…Mansour, Vaida, Mureșan, Ciul și Hernando au acuzat probleme medicale și doar spaniolul a fost utilizat în partea a doua…De asemenea Tibi Csik i-a titularizat pe Prodan și Bara în vreme ce Negrea a strâns din dinți și a evoluat cu dureri la genunchi…O mențiune și pentru juniori…Gorba a marcat și a făcut o partidă foarte bună…Bura , sărbătoritul zilei nu a avut nicio vină la penalty-ul din minutul 26 iar Suveg și tripleta de la Vetiș au evoluat în nota echipei…

În prima etapă din a doua parte a campionatului, în data de 1 aprilie vine la Satu Mare Gloria.

De altfel, în continuarea competiției echipa noastră va avea cinci meciuri pe teren propriu, și patru în deplasare.

Vocea antrenorilor:

„În prima parte a meciului bihoreni au jucat mai hotărât, și un pic ajutați și de arbitraj, au avut avantaj la pauză. Însă în repriza a doua s-a văzut în joc diferența reală dintre cele două echipe. Avem o echipă bună, un lot puternic. Am reușit să îndeplinim un mic obiectiv, de a aduce acasă suporterilor noștrii mai multe meciuri de calitate. Acuma ne bucurăm pentru obținerea locului doi, dar de luni ne concentrăm doar pe play-off.” A declarat la final Tiberiu Csik, antrenorul principal CSM Olimpia.

„Per ansamblu ne-am îndeplinit obiectivul. Preferam desigur să ne calificăm după un meci câștigat în fața propriilor suporteri. Am făcut o primă repriză bună, am și marcat, din păcate în a doua nu ne-am regăsit și am luat două goluri pe două contraatacuri. Chiar dacă nu am câștigat acest meci îi felicit pe băieți pentru să și-au îndeplinit obiectivul. Acum conștientizăm și mai mult cât de important a fost golul marcat de juniorul Gelu Gitye în meciul de la Zalău”, a declarat la final antrenorul Gheorghe Ghiț.

CASETA TEHNICĂ

LOTUS BĂILE FELIX – CSM SATU MARE 1-2 (1-0)

Au marcat: Ioan Hora 26 penalty / Alexandru Mărieș 59, Ionuț Gorbă 72

Lotus: A. Barabaș – S. Cucu, Al. Pintea, Sg. Oltean, R. Creț – M. Popa, G. Gitye (75 D. Gheban), Al. Sorian – Fl. Pop, I. Hora, V. Costea (75 C. Sîrbu). Antrenori: Gheorghe Ghiț, Petru Ardelean, Ciprian Fiter și Nicolae Petre

CSM Satu Mare: I. Anca Trip (46 K. Fila) – Ad. Bura, A. Negrea (46 D. Lazăr), R. Prodan, C. Brata, I. Gorbă (78 N. Pop), L. Bara, E. Zsiga, R. Ziman, Al. Mărieș (78 C. Vădan), N. Suveg (46 Rodri Hernando). Antrenor: Tiberiu Csik

Arbitri: Andrei Țiții (Șura Mică) – Emeric Tocai, Vasile Bogdan (ambii din Sibiu)

Observatori FRF: Mihai Țîră (Alba Iulia), Marian Salomir (Cluj-Napoca)

Rezultatele etapei a 18-a

CSM Sighetu Marmaţiei – Sportul Şimleu Silvaniei 4-2

Minerul Ocna Dej – CFR Cluj 2 0-3

Victoria Carei – Gloria Bistriţa Năsăud 0-1

Lotus Băile Felix – CSM Satu Mare 1-2

SCM Zalău – FC Bihor Oradea 0-1

CLASAMENT

FC Bihor Oradea 18 13 1 4 39 – 24 40 CSM Satu Mare 18 12 2 4 35 – 17 38 Gloria Bistrița 18 12 2 4 29 – 12 38 Lotus Băile Felix 18 7 6 5 27 – 24 27

………………………………………………………………….

SCM Zalău 18 8 3 7 24 – 20 27 Minerul Ocna Dej 18 6 3 9 22 – 27 21 CSM Sighet 18 5 5 8 25 – 34 20 CFR Cluj II 18 4 4 10 16 – 29 16 Victoria Carei 18 4 2 12 15 – 31 14 Sportul Șimleu 18 3 4 11 14 – 28 11

Sportul Șimleu Silvaniei a fost penalizată cu 2 puncte.

În play-off și play-out echipele intră cu punctajul acumulate.

Prima etapă din play-off (sâmbătă, 1 aprilie, ora 17:00): FC Bihor Oradea – Lotus Băile Felix și CSM Satu Mare – Gloria Bistrița.

Play-out: SCM Zalău – Sportul Șimleu Silvaniei, Minerul Ocna Dej – Victoria Carei, CSM Sighetu Marmației – CFR Cluj II.