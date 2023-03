Emisiunea Actualitatea sătmăreană de miercuri 8 martie a fost una specială, dedicată doamnelor și domnișoarelor…Una în care telespectatorii au făcut cunoșțință cu două sătmărence cu povești deosebite de viață…Două sătmărence ce au reușit să-și urmeze visul și să obțină performanțe în domeniul în care activează…

Una dintre ele este Lili Șanta, multiplă campioană națională la atletism, fostă componentă a Naționalei României la fotbal feminin , Maestru al Sportului și de anul trecut revenită acasă unde a acceptat poziția de antrenoare a echipei de fotbal feminin de la Olimpia Satu Mare.

Liliana Șanta este o fostă componentă a echipei naționale de fotbal feminin între anii 1990-1997 și jucătoare emblematică la ICIM Brașov. Onorată cu titlul de Maestru al Sportului, a strâns peste 70 de selecții la prima reprezentativă, în care a marcat 28 de goluri. De asemenea, pe lângă titlurile câștigate cu ICIM și Fartec, apetitul pentru goluri i-a adus de două ori titlul de golgheteră a campionatului României. În 2019 a revenit în sport și de atunci participă la probele Campionatelor Naționale de Atletism Masters, competiție rezervată atleților de peste 35 de ani. Munca și devotamentul i-au adus o salbă de medalii de aur și de argint la probele de 200m, 400m și 800m. Ultima de aur cucerită chiar în weekend la Campionatele Naționale de Atletism Masters indoor, București 4-5 martie 2023 la 400m.



”O cursă tactică stabilita de antrenorul meu, domnul Robertino Tanase, caruia ii multumesc din suflet pentru tot ceea ce face pentru mine !!! Multumesc de asemenea antrenorului Alexandru Stewart Mardan ! Multumiri speciale mamei mele, Elena Bokor!” a transmis Lili Șanta care a recunoscut la Nord Vest TV că și-ar fi dorit să bată recordul național dar din cauza unor probleme musculare nu a forțat și a preferat să câștige fără riscuri cursa…”A doua zi n-am mai putut face nici măcar încălzirea așa că m-am oprit la o singură medalie. Dar îmi doresc mai mult și chiar dacă unii mă acuză că mă antrenez ca acum 1000 de ani eu consider că așa dau randamentul cel mai bun și așa se obțin rezultatele”, a mai spus Lili Șanta.



Legat de revenirea în fotbal, lucrurile au fost simple. ”Am primit o propunere din partea domnului doctor Dorel Coica și a președintelui de la Olimpia, Cosmin Miclăuș, și am acceptat să antrenez și să punem bazele unei echipe de fotbal feminin la club. E greu pentru că tinerilor din ziua de azi le lipsește ambiția pe care o aveam noi la vârsta lor. Sper să putem reveni cât mai rapid la antrenamente pe terenul mare , deocamdată ne pregătitm la sală. Le invit pe această cale pe fetele ce iubesc fotbalul să ne caute și să se alăture proiectului nostru. Eu mereu am luptat să fiu cea mai bună și asta îmi doresc și de la echipa aceasta”, a povestit antrenoarea de la Olimpia.

De la atletism la fotbal, de la ICIM Brașov în Israel la Hapoel Petach Tikva

A aflat că există fotbal feminin de abia în ’86, când a venit la București să dea admitere la Institutul de Educație Fizică și Sport (actual UNEFS). „Ieșind de la un antrenament la atletism, am văzut pe un teren alăturat o echipă de fotbal de fete făcând antrenamente cu antrenor, organizat și am rămas pur și simplu șocată, cum echipă de fotbal de fete?”

Echipa pe care Lili Șanta o văzuse era Spartac București, iar entuziasmul a împins-o să ceară voie la un antrenament. De aici până la a fi chemată la echipă n-a fost mult, singura problemă era că Lili nu locuia în București și a trebuit să se întoarcă la Satu Mare a doua zi.

”Apoi am mai mers la un turneu de sală la Brașov și după ce m-au văzut cei de la ICIM mi-au propus să joc pentru ei. Eu le spusesem părinților că merg la Cluj Napoca la un concurs de atletism. Au fost ani frumoși la Brașov, apoi în 1997 după o acțiune a echipei naționale, eu și cu Teodora Albon (n.r. acum președintele AJF Cluj) am decis să rămânem în Israel. A fost o nebunie dar a meritat. Am jucat la Hapoel Tel Aviv și apoi la Hapoel Petach Tikva. Am și muncit între timp și pot să mă declar mulțumită de decizia luată” a povestit Lili Șanta.

A rămas aproape 8 ani în Israel timp în care nu a mai ținut legătura cu fostele colege de la națională, munca fiind pe primul plan. Un rol a jucat și faptul că procesul de obținere a actelor a fost îndelungat. ”Am avut o schimbare șoc de viață pe care eu am acceptat-o pe loc, m-am adaptat noilor condiții pentru că mi s-a părut fascinant tot ce mi se întâmplă.”

După tot acest timp a decis să se întoarcă în țară unde familia și prietenii o așteptau. Chiar dacă anii au trecut nu a renunțat la sport și din 2019 este legitimată la clubul Romanian Masters Athletics București. Sub îndrumarea antrenorului federal Robertino Tănase se pregătește pentru competițiile de masters, destinate atleților de peste 35 de ani.

Lili Șanta este un exemplu de ambiție, determinare, îndârjire, este o femeie independentă ce știe ce vrea de la viață și nu se dă în lături de la muncă. E important să avem asemenea oameni în viața noastră care să ne demonstreze că motivația e mai presus de orice.