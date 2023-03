Sezonul de primăvară din Liga a 4-a elite și-a consemnat în week end partidele etapei a 11-a. Iar prima etapă din 2023 a adus în seria A și prima mare surpriză și totodată schimbarea de lider.

Talna Orașu Nou s-a impus de o manieră categorică pe terenul celor de la Dorolț, scor 5-0 și le-au deschis cale liberă vecinilor de la Oașul spre fotoliul de lider.

Antrenorul -jucător Bogdan Faur a deschis scorul rapid pentru Talna, în minutul 6 iar până în minutul 21 Orașu Nou a dus diferența la scor de neprezentare. Bogdan Faur 6, Fedorca Michel 19 și Sandu Bococi 21. Au stabilit rezultatul pauzei. În partea a doua Faur a reușit dubla în minutul 48 iar Bandula Raimi 80 a închis tabela la 5-0 spre uimirea fanilor din Dorolț.

Talna urcă pe doi iar Oașul care a bătut la Botiz cu 2-0 e noul lider. Oșenii au punctat prin Bonea în minutul 45 și Pașca min 80 dar gazdele antrenate de Dan Gavrilescu au dat o replică bună…

”Băieții au fost foarte montați, i am simțit incă de la inceputul săptămânii, am discutat cu fiecare in parte si au inteles ca fiecare dintre ei joacă un rol important in strategia meciului, indiferent daca au un statut de titular sau rezerva. Am făcut câteva modificări in primul 11 care ne-au adus plusul de care aveam nevoie astăzi. Probabil si cei de la Dorolț au prins o zi proastă ce a dus la rezultatul de pe tabela dar cred că după primele 20 de minute nu s-a pus problema câștigătoarei.” Ne-a declarat imediat după meci antrenorul-jucător de la Talna, Bogdan Faur.

De partea cealaltă, Cosmin Iuhas antrenorul-jucător de la Dorolț și-a găsit greu cuvintele…

”Nu ne așteptam la un asemenea deznodământ. Am început foarte slab și asta ne-a costat. La fel am pățit și anul trecut când am pierdut cu Olimpia în prima etapă a anului dar apoi ne-am revenit. Sper c-a fost un accident” spune Cosmin Iuhas.

În seria B, Olimpia Satu Mare și Unirea Tășnad continuă lupta de la distanță și se distrează cu colegele de campionat. Din păcate, fără Viitorul Vetiș și Luceafărul Decebal competiția are de suferit, restul echipelor din serie nereușind să se ridice la nivelul primelor două clasate.