Primul obiectiv: intrarea în play off

Joi, 9 martie2023 în Sala de protocol al Stadionului Olimpia-Daniel Prodan conducerea Clubului Sportiv Municipal Olimpia Satu Mare, atât cea administrativă cât și cea tehnică împreună cu cei doi căpitani ai echipei au susținut o conferință de presă , în fapt o avancronică a sezonului de primăvară din ligii a 3-a.

Directorul CSM Olimpia, Muresán István a deschis conferința de presă și a prezentat atât situația legată de condițiile oferite echipei pentru pregătirea de iarnă cât și obiectivele imediate ale echipei.

„Conducerea clubului a oferit condițiile cerute de către stafful tehnic si jucători. Deși ar trebui să fie o normalitate, dar trebuie să subliniez, că la CSM Olimpia nu există restanțe la salarii” – a declarat Muresán István, care a vorbit și despre meciurile oficiale, care vor începe sâmbătă, cu deplasarea la Oradea, contra echipei de pe locul 3 al seriei a 10-a, FC Bihor, cât și despre următoarele meciuri, pe care CSM Olimpia le va disputa în campionat „Va trebui să luăm în serios, cu o atitudnine corectă aceste meciuri. Pentru săptămâna viitoare așteptăm iubitorii fotbalului la stadion, să vină și să susțină echipa orașului la meciul contra celor de la SCM Zalău.”

Directorul tehnic al echipei de fotbal, Florin Fabian a facut o scurtă retrospectivă a sezonlui de toamnă. „În perioada de iarnă am incercat să facem o strategie al echipei de fotbal, și să ne propunem mai mult, ca în anii precedenți. Din punctul meu de vedere am reușit acest lucru, fiind pe un loc mai mult ca mulțumitor în Liga a 3-a, seria a 10-a.

Am lucrat și la imaginea clubului. Ar trebui să înțeleagă și opinia publică că suntem clubul orașului prin secțiile sportive pe care le avem” – a declarat Florin Fabian, care a amintit și de obiective: „Primul obiectiv este accederea în play-off. Dar cel mai important este, să construim o echipă, care în cel mai scurt timp să poate promova într-un eșalion superior.”

Antrenorul echipei, Tiberiu Csik consideră, că a fost o perioadă de pregătire lungă și…reușită. „Suntem după șapte săptămâni intense prin care am încercat să formăm o echipă bună. Sper, ca această munca să dea rezultate în sezonul de primăvară.

Urmează trei meciuri importante împotriva unor echipe care au acelați obiectiv, accederea în play-off. Orașul ne susține, noi trebuie să venim cu rezultate” – a declarat Tibi Csik. Antrenorul principal al echipei a amintit că în iarnă nu au fost schimbări important în lot, față de sezonul de toamnă și a punctat doar atât…„sper, ca cei care au venit noi, să aducă un plus echipei.”

Unul dintre căpitanii echipei, sătmăreanul Ciprian Brata crede că echipa are un lot cu jucători cu valori apropiate. „Consider, că orcine din acest lot poate să joace sâmbătă. Suntem pregătiți, și este foarte important, ca din primul meci să obținem puncte. Este important să terminăm în grupă pe primele două poziții, să avem un meci in plus acasă.

Obiectivul meu personal este de a reuși înca o promovare in Liga a 2-a” – a declarat fundașul echipei noastre, care în cariera de fotbalist a mai promovat în Liga a 2-a cu echipele din Șimleul Silvaniei, și cea din Recea.

Al doilea căpitan, sătmăreanul Zsiga Ervin a avut mult de suferit dea lungul carierei, din cauza accidentărilor. Însă acum vrea să treacă peste acest obstacol. „Pentru mine obictivul principal este, să fiu sănătos, să pot juca cât mai multe meciuri, fiindcă am trecut prin multe și neplăcute în cariera mea.

Acum avem un lot valoros. Eu cred, că este un derby meciul cu FC Bihor. În toamnă a fost un meci extraordinar cu orădenii, aceea victorie cu 4–3” – a declarat mijlocașul.

CSM Olimpia Satu Mare a terminat sezonul de toamnă cu 32 de puncte. După 15 etape ocupă locul 2 în clasamentul seriei a 10-a al ligii a 3-a, fiind la egalitate de puncte cu liderul Gloria Bistrița-Năsăud.

Sâmbătă se va relua campionatul cu ultimele trei etape al sezonului regulat, după care vor urma meciuri în play-off, pentru ul loc de promovare în Liga a 2-a.

CSM Olimpia Satu Mare sâmbătă de la ora 15 va juca în deplasare contra echipei FC Bihor Oradea.

Echipa probabilă: Anca Trip- Ciul, Mureșan, Negrea, Brata-Rodri, Micaș, Bura, Mărieș-Bajor-Suveg.

Lipsesc Berbeacă, Jeler, Rad, Popovici, Barth, acidentați Gorbă, suspendat.

Noutăți în lot. Erhard Ludovi , fundaș venit de la CSM Reșița, Bara levente, mijlocaș venit de la Csikszereda, Alex Mărieș , mijlocaș venit de la Minaur Baia Mare, Fila Karoly, portar venit de la FC Bihor, Gorba Ionuț, fundaș, venit de la CS Ocna Mureș și juniorii Lazăr, Mureșan, Pop, Oșan R. și P.Tamas toți de la Viitorul Vetiș.