Răzvan Onea a fost omul meciului CFR Cluj -Rapid 2-2

Jucătorul crescut de Dacian Nastai la LPS Satu Mare, Răzvan Onea are un sezon excelent sub comanda lui Adrian Mutu la Rapid.

Titular incontestabil pe banda dreaptă a echipei din Giulești, Onea a fost jucătorul meciului dintre CFR Cluj și Rapid, cu un gol și un assist.

După egalul, 2-2 din Gruia, Onea a vorbit la final la microfonul Rapid TV.

“A fost un meci greu. Îmi pare rău că nu am reușit să îl câștigăm. Am avut ocazii foarte mari, dar nu am reușit să marcăm. Cred că, per total, am dominat meciul și este un punct muncit, de care ne bucurăm pentru că aici este un teren foarte greu și foarte puține echipe obțin puncte aici.

Cred că nu am început meciul bine, dar mă bucur că am revenit foarte repede și că am reușit să egalăm. Ține de tăria noastră de caracter să revenim pentru că trebuie să muncim, chiar dacă suntem conduși nu este sfârșitul lumii și cred că asta am arătat și pe teren.

Încerc să îmi fac treaba cât mai bine și să ofer cât mai multe pase colegilor mei. Astăzi am reușit și sunt foarte bucuros pentru Käit, pentru mine, pentru întreaga echipă.

A fost tensiune, dar, din păcate, am ratat o ocazie importantă și nu am reușit să marcăm, iar meciul s-a incheiat la egalitate. Este un punct important, ne ține aproape de celelalte contracandidate”, a declarat fundașul dreapta, aflat la primul gol pentru Rapid.

“Fiecare se gândește la națională, este visul meu de mic, dar când va fi rândul meu voi răspunde prezent și voi da totul pentru România”, a spus Onea despre posibilitatea de a fi convocat sub tricolor.

sursa http://www.fcrapid.ro