La finele săptămânii trecute, 24-26 martie, s-au desfasurat la Bucuresti, doua etape finale de Campionat National la atletism. E vorba despre Campionatul National de Probe Combinate in sală (heptatlon la masculin si pentatlon feminin, atat la categoriile de senior si tineret cat si la categoriile de juniori, si Campionatul National de Aruncări Lungi, (disc, sulita , ciocan) de juniori si copii, desfașurat in aer liber.

La probe combinate, atletii judetului au obtinut urmatoarele rezultate:

Kadar George Gabriel, ( antrenor Macarie Horea) de la CS Satu Mare, a castigat doua medalii de aur atat la senior cat si la tineret, in proba de heptatlon cu 4798 puncte

Cura Roxana de la Lic. Teoretic Carei (antrenor Turcu Florin), medalie de argint la categoria de junioare under 20, in proba de pentatlon cu 3138 puncte

Leordean Luca, de la LPS-CS Satu Mare (antrenor Achim Radu), medalie de bronz la categoria juniori under 20, in proba de heptatlon cu 4039 puncte

Deac Bianca, de la LPS-CS Satu Mare (antrenori Butean Marius, Macarie Horea), locul 5 la categoria de junioare under 18, in proba de pentatlon, cu 2573 de puncte

In cadrul finalei de aruncari lungi, am fost reprezentati de Turcu Alexia de la Liceul Teoretic Carei (antrenor Turcu Florin) care a cucerit medalia de aur in proba de aruncare a discului la categoria under 16 ani, cu performanta de 39.26 metri si medalia de bronz la categoria under 18 ani cu performanta de 37.75 metri.

De notat este faptul ca atletul Kadar George Gabriel reuseste performanta de 7.24 metri la saritura in lungime cu elan,din cadrul heptatlonului, devenind primul atlet satmarean care reuseste sa sara peste 7 metri. De asemenea Turcu Alexia, reuseste sa urce pe podium, la o categorie superioara, under 18 ani.