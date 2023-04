1 mai fără probleme cu Aplicația Gratuită InfoCons ! Află ce mănânci , cât trebuie să aștepți pentru a ieși din țară , dar și care sunt numerele de urgență din destinația de vacanță !

- Advertisement -

Se apropie ziua de 1 Mai , iar românii o petrec în mod tradițional cu mici , sosuri , bere cu fructe , sucuri și desert . Însă, o simplă masă de 1 mai compusă din mici , pâine , ketchup , muștar , maioneză , bere cu fructe , suc tip ceai sau băutură energizantă , bomboane cu ciocolată și gumă de mestecat poate conține până la 82 de E-uri , 17,23 grame de sare per 100 grame produs și 161,17 grame de zahăr per 100 grame de produs

Până la 82 de E-uri în produsele pentru masa de 1 Mai!

Pentru o simplă masă cu mici , ketchup , muștar , maioneză , bere cu fructe , suc tip ceai , băutură energizantă consumatorii mănâncă până la 82 de E-uri . Un singur aditivi alimentar se poate repeta de până la 4 ori, iar cei mai frecvent întâlniți aditivi alimentari(E-uri) sunt E330 , E160 , E300 , E950 , E202 .

Află numărul de E-uri din produsele folosite pentru masa de 1 Mai cu Aplicația GRATUITĂ InfoCons !

Prin scanarea produselor care compun masa de 1 mai , aplicația InfoCons redă direct pe telefonul mobil numărul E-urilor , dar și explicitarea acestora pentru fiecare produs în parte .

Mai mult, prin adăugarea produselor care alcătuiesc masa de 1 mai în lista de produse salvate , consumatorii au posibilitatea printr-o simplă bifare a produselor, să afle cantitatea TOTALĂ de sare, cantitatea TOTALĂ de zahăr, numărul TOTAL de aditivi alimentari ( E-uri ), dar și de câte ori se repetă aceștia în produsele selectate .

Până la 17,23 grame de sare la o simplă masă de 1 Mai !

De 1 mai consumatorii se îndreaptă către o rețetă rapidă formată din mici , câteva sosuri de tip muștar , ketchup , maioneză , pâine și câteva băuturi reci precum bere cu fructe , suc tip ceai și băutură energizantă . Pentru această masă, consumatorii mănâncă până la 17,23 grame de sare per 100 grame de produs .

Află cantitatea de sare din produsele pe care le consumi de 1 Mai cu Aplicația GRATUITĂ InfoCons !

Mai cu seamă, micii conțin 2,6 grame de sare, pâinea are până la 2,3 grame de sare per 100 grame, ketchupul conține până la 3,1 grame de sare per 100 grame de produs , muștarul are până la 6,5 grame de sare per 100 grame de produs , maioneza conține până la 2,67 grame de sare per 100 grame de produs , iar sucul tip ceai conține până la 0,06 grame de sare per 100 grame produs .

Un total de 17,23 grame de sare per 100 grame de produs la o simplă masă de 1 mai, în contextul în care Organizația Mondială a Sănătății recomandă o cantitate zilnică de 5 grame de sare pe zi .

Până la 161,17 grame de zaharuri la masa de 1 Mai!

Masa compusă din mici , sosuri tip muștar , ketchup , maioneză , bere cu fructe , suc tip ceai și băutură energizantă poate ajunge până la 161,17 grame de zaharuri , în condițiile în care Organizația Mondială a Sănătății recomandă o cantitate zilnică de 25 grame de zahăr .

Aplicația GRATUITĂ InfoCons îți arată cantitatea de zahăr pentru produsele folosite la masa de 1 Mai !

Toate numerele de urgență și utile de care ai nevoie în vacanța de 1 mai sunt disponibile în Aplicația Gratuită InfoCons!

Dacă pleci în vacanță de 1 mai în țară sau în afara granițelor , Aplicația Gratuită InfoCons îți pune la dispoziție toate numerele de urgență la nivel județean, național și international, cu posibilitatea apelării acestora direct din Aplicația InfoCons .

SOS curpinde numere precum: Ambulanță , Poliție , Protecția Consumatorilor , Pompieri , Poliția de Frontieră , Turism , Direcții de Sănătate Publică , Primărie , Mediu , Telecomunicații etc .

Dacă ți-ai planificat vacanța de 1 mai în afara granițelor României, nu uita să verifici timpii de așteptare la punctele de trecere a frontierei în Aplicația Gratuită InfoCons !

„Micul românesc a ajuns ca dosar pe masa Uniunii Europene pentru derogare din punctul de vedere al rețetei, pentru a putea continua o lungă tradiție pe masa românului. Oare rețeta istoricului mic era cu atâția aditivi, cu atâtea E-uri și cu atâta cantitate de sare? Dacă tot ne hotărâm să nu întrerupem istoria și tradiția micului măcar să citim eticheta și să alegem ceea ce real dorim, adică un mic real și cât mai aproape de ceea ce vrem noi! Ia atitudine adoptând o9atitudine ! Descarcă aplicația gratuită InfoCons !”, Sorin Mierlea – Președinte InfoCons