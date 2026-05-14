Joi, 14 mai 2026, organizația PSD Satu Mare a participat la ceremonia de comemorare a 56 de ani de la tragicele inundații din anul 1970, una dintre cele mai dureroase pagini din istoria municipiului Satu Mare. Viitura Someșului a provocat pierderi uriașe comunității: 56 de vieți omenești pierdute, peste 4.000 de locuințe distruse, zeci de mii de imobile afectate și mii de hectare de teren inundate.

În Piața 14 Mai, la monumentul dedicat victimelor, autorități locale și județene, reprezentanți ai instituțiilor publice și cetățeni au păstrat un moment de reculegere și au adus un omagiu celor care și-au pierdut viața în acele zile dramatice.

La eveniment au participat președintele PSD Satu Mare, deputatul Mircea Govor, vicepreședinții Consiliului Județean Satu Mare, Roxana Petca și Cătălin Filip, viceprimarii municipiului Satu Mare, Cristina Tămășan-Ilieș și Raul Băbțan, președintele TSD Satu Mare, Bianca Șorian și membri din echipa social-democrată sătmăreană, reafirmând respectul pentru memoria victimelor și pentru solidaritatea care a unit întregul oraș în acele momente grele.

Inundațiile din 1970 rămân o rană adâncă în istoria comunității, dar și un exemplu puternic despre curaj, unitate și responsabilitate. Sătmărenii au demonstrat atunci că, în fața unei tragedii, solidaritatea poate transforma suferința în speranță și distrugerea în renaștere.