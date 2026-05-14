Satu Mare a marcat astăzi împlinirea a 56 de ani de la inundațiile devastatoare din 14 mai 1970, una dintre cele mai mari tragedii din istoria județului.



Evenimentele comemorative au avut loc la monumentul din Piața 14 Mai, unde a fost organizată o ceremonie religioasă și de comemorare în memoria victimelor care și-au pierdut viața în urma dezastrului.

Potrivit datelor istorice, inundațiile din 1970 au afectat grav județul Satu Mare. Peste 30% din suprafața județului a fost inundată, 19 localități au fost complet acoperite de ape, iar alte 34 au fost afectate parțial.

Viitura a distrus peste 20.000 de locuințe, iar mii de oameni au rămas fără adăpost și fără mijloace de trai. În urma catastrofei, 56 de persoane și-au pierdut viața.

La ceremonia de comemorare au participat reprezentanți ai autorităților locale și județene, ai cultelor religioase și membri ai comunității.

Din partea Consiliului Județean Satu Mare au depus coroane de flori președintele Pataki Csaba și vicepreședinții Roxana Petca și Cătălin Filip, în semn de respect și recunoștință pentru victimele tragediei din 1970.

Momentul comemorativ a reprezentat un prilej de reculegere și de aducere aminte a uneia dintre cele mai dramatice perioade din istoria județului Satu Mare.



