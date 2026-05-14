



O nouă premieră a avut loc pe Aeroportul Internațional Satu Mare, unde a aterizat în această dimineață o aeronavă Airbus A330-300 a companiei Wamos Air, venită direct din New York după un zbor de peste opt ore.

Aeronava a aterizat la ora locală 07:36 și a avut la bord aproximativ 250 de pasageri din comunitatea evreiască, care au venit pentru a vizita locurile de origine ale familiilor lor și obiective importante din zonă.

Potrivit reprezentanților aeroportului, delegația urmează să efectueze un tur la Sighetu Marmației, să viziteze sinagoga din Satu Mare și un obiectiv din Ungaria, după care își va continua călătoria către Cracovia.

Este pentru prima dată când un avion de tip Airbus A330-300 aterizează la Satu Mare, moment considerat unul important pentru dezvoltarea aeroportului și pentru creșterea vizibilității internaționale a județului.

Reușita operării acestui zbor a fost posibilă datorită colaborării dintre personalul Aeroportului Internațional Satu Mare, Autoritatea Aeronautică Civilă Română, compania aeriană Wamos Air, Ambasada Statelor Unite ale Americii la București și celelalte instituții implicate.

Conducerea aeroportului și-a exprimat speranța ca astfel de aeronave să opereze și pe viitor curse regulate către și dinspre Satu Mare, contribuind la dezvoltarea conexiunilor aeriene internaționale ale regiunii.