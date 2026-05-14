Soluțiile bazate pe natură și gestionarea inteligentă a apei devin direcții esențiale pentru dezvoltarea urbană sustenabilă în regiunea Dunării

Municipiul Satu Mare a găzduit întâlnirea transnațională și conferința finală a proiectului european SPONGECITY, un demers internațional dedicat adaptării orașelor la schimbările climatice prin implementarea conceptului de „sponge city” – orașe capabile să gestioneze mai eficient apa și să reducă riscurile provocate de fenomenele meteorologice extreme.

Evenimentul, organizat de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Județul Satu Mare, a reunit 13 parteneri internaționali din regiunea Dunării, reprezentanți ai administrațiilor publice, specialiști și experți în domeniul dezvoltării urbane sustenabile.

Soluții moderne pentru provocările climatice

Pe parcursul întâlnirilor și dezbaterilor, participanții au analizat modalitățile prin care orașele pot deveni mai reziliente în fața schimbărilor climatice, accentul fiind pus pe gestionarea sustenabilă a apei, dezvoltarea planurilor locale de acțiune și promovarea soluțiilor bazate pe natură.

Un exemplu concret prezentat în cadrul proiectului este grădina de ploaie realizată în orașul Livada. Aceasta contribuie la colectarea și infiltrarea apei în sol, diminuând riscul de inundații și îmbunătățind calitatea mediului urban. Astfel de soluții devin tot mai importante în contextul schimbărilor climatice și al fenomenelor meteorologice extreme care afectează tot mai frecvent comunitățile urbane.

Reprezentanții județului, prezenți la eveniment

Din partea județului Satu Mare au participat președintele Consiliului Județean Satu Mare, Pataki Csaba, vicepreședinții Roxana Petca și Cătălin Filip, primarul orașului Livada, Piricsi Arthur, precum și directorul general al ADI Satu Mare, Nicoleta Lașan.

În cadrul conferinței, președintele Consiliului Județean Satu Mare, Pataki Csaba, a subliniat importanța proiectului pentru județ și pentru comunitățile vulnerabile la efectele schimbărilor climatice.

„Pentru județul Satu Mare, gestionarea apei a fost mereu o provocare importantă, mai ales după experiențele dramatice provocate de inundațiile din urmă cu 56 de ani. Proiectul SPONGECITY a venit exact la momentul potrivit, oferindu-ne posibilitatea de a învăța cum să gestionăm mai eficient resursele de apă și cum să refacem un echilibru care să asigure o dezvoltare urbană sustenabilă”, a declarat acesta.

Investiții europene pentru orașele viitorului

Proiectul SPONGECITY are o valoare totală de peste două milioane de euro și este finanțat în mare parte prin Fondul European de Dezvoltare Regională. Prin colaborarea internațională și schimbul de bune practici, partenerii implicați urmăresc implementarea unor modele urbane moderne, capabile să răspundă provocărilor climatice și să ofere comunităților un mediu mai sigur și mai sănătos.

Încheierea proiectului la Satu Mare marchează nu doar finalul unei etape de cooperare europeană, ci și începutul unor noi direcții de dezvoltare urbană sustenabilă pentru comunitățile din regiunea Dunării.