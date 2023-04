Dacian Nastai, despre situația de la Unirea Constanța

- Advertisement -

După eșecul drastic, 2-7 la Târgu Jiu, Unirea Constanța a rămas pe ultimul loc în Grupa B a play-out-ului Ligii 2, cu 12 puncte, la patru puncte de Ripensia Timișoara și la cinci sub Progresul Spartac, echipă care are însă un meci mai puțin disputat.

Deși, matematic, poate prinde locul de baraj pentru menținerea în eșalonul secund, pe care se află acum Progresul Spartac, antrenorul Dacian Nastai pare resemnat în privința retrogradării, mai ales că echipa sa suferă la capitolul omogenitate, dar și la nivelul bazei materiale. Chiar și mingile de joc au ajuns un lux la echipa sa.

”Au fost două reprize aproape opuse. În prima, noi nu am avut atitudine și am fost depășiți în tot ceee ce înseamnă dueluri și relația unu contra unu, iar în partea secundă, probabil și pe fondul scăderii turației echipei gazdă, am reușit să mai punem probleme, am și marcat două goluri și am avut în unele momente o posesie bună. Din păcate, în acest moment astă e nivelul nostru. Nu mai putem spera la prea multe lucruri în acest final de sezon. Noi încercăm să jucăm, să abordăm un fotbal pozitiv, dar, în primul rând, ca să joci fotbal la nivelul Ligii a 2-a, trebuie să și poți! Noi suntem la al 28-lea antrenament. În acest moment, ar trebui să avem încă două săptămâni de pregătire ca să putem începe campionatul, dar campionatul deja este pe terminate pentru noi. Din punctul meu de vedere, fotbalul nu se poate păcăli. Dacă nu faci o pregătire corespunzătoare și dacă nu poți să creezi niște relații de joc, e greu. Am în lot niște băieți deosebiți, care se implică la antrenamente, își doresc și nu am ce să le reproșez din acest punct de vedere, dar când aduci 11 jucători noi și îi pui să joace împotriva unor echipe care au înaintea ta cinci săptămâni de pregătire, lucrurile nu mai sunt așa simple”, a declarat Nastai.

Unirea Constanța mai are, matematic, șanse să se salveze de la retrogradare

Etapa viitoare, a 3-a a play-out-ului, din cele șapte în care fiecare echipă joacă de șase ori, Unirea Constanța va întâlni pe teren propriu, la Clinceni, Progresul Spartac (17 puncte), sâmbătă, 8 aprilie, de la ora 11:00, și are nevoie de victorie pentru a mai spera într-o salvare miraculoasă de la retrogradare. Soarta clubului pare însă pecetluită.

La finalul sezonului trecut, Unirea Constanța a retrogradat sportiv, dar a rămas în Liga 2 pe al doilea loc vacant, după Poli Timișoara, după ce retrogradatele din prima ligă Academica Clinceni și Gaz Metan Mediaș s-au desființat.