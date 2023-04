La sfârșitul săptămânii trecute am consemnat debutul sătmăreanului Darren Betea la categoria MINi a în campionatul ” Romanian Karting Masters”

La prima cursă la această categorie, Darren a terminat pe locul șapte în clasamentul general , dar la categoria sub 10 ani (Under 10), a obtinut locul 2.

Prima etapă a seriei naționale, Romanian Karting Masters a avut loc pe circuitul AMC Kart din Bucuresti, unde la categorie mini au participat 25 de piloți.

In noua formula, etapa are antrenamente oficiale, o mansa cronometrată si 4 manse finale a cate 10 tururi.

In noul an competitional, Darren Betea a trecut la echipa Real Racing, una din cele mai mari echipe din Romania, pe un nou șasiu marca Tony Kart.

In prima etapa la noua categorie, mini, Darren Betea a fost al 4-lea cel mai rapid pilot in antrenamentele de sâmbătă, dar in ”crono” a reușit doar al 10-lea cel mai rapid timp.

A terminat etapa de la Bucuresti pe locul 7 la general, dar la categoria de varsta sub 10 ani (U10), a ocupat locul 2, podium si cupa pentru Darren.