Povestea acestui club de fotbal din Satu Mare a început în primele zile ale lunii aprilie 2012, ”pe o vreme de primăvară, care trezește natura la viață, iar pomii înfloresc atât de frumos, un buchet de copii s-au strâns in curtea terenului sintetic Primavera, pentru a porni la drum un proiect care în scurt timp a devenit o stare de spirit.

Da, pentru că Școala de fotbal Primavera reprezintă o stare de spirit, creată de toți cei care asigurăm ambientul si mediul propice bunei desfășurări a activității fotbalistice la clubul nostru. In toți acești ani, noi, cei care răspundem de destinele acestui club, împreună cu ceilalți reprezentanți ai familiei (copii, părinți, bunici, sponsori, susținători etc.), am reușit sa realizăm lucruri mărețe, de la dezvoltarea bazei materiale si atragerea unui număr impresionant de copii și până la participări la turnee zonale. Suntem convinși că nu ne vom opri aici și clubul nostru se va dezvolta an de an, iar împreună vom face ca acest club să devină unul cât mai înfloritor!” a fost mesajul de acum 11 ani al celor de la CS Primavera.

”De atunci clubul a crescut an de an. Puștii de atunci au devenit jucători la echipe din primele ligi.

De la început mi-am dorit ca Primavera să reprezinte o stare de spirit aparte, cu un concept diferit, și cred că împreună cu Lucian Ploeșteanu am reușit acest lucru. Suntem singurul club cu bazele noastre proprii, și ceea ce ne bucură este că suntem o școală de fotbal respectată la nivel național, iar acest fapt este certificat prin numărul de copii pe care-l direcționăm an de an spre Academiile din România și nu numai. Avem copii formați la clubul nostru care evoluează la nivel de liga a 2-a și a 3-a, și sperăm ca în scurt timp sã-i vedem și pe prima scenă a fotbalului românesc. Vreau să mulțumesc tuturor celor care fac parte din familia clubului nostru și să îi asigur că vom fi la fel de competitivi ca până acum!”, ne-a transmis antrenorul coordonator de la CS Primavera și cofondatorul clubului, Florin Fabian.

Staff: Ploeșteanu Lucian – preşedinte, Florin Fabian-coordonatorul tehnic al clubului, Marius Toma antrenor U 13 și U 15, Eric Schrepler antrenor grupa U 11, Teodor Emil Pușcaș antrenor U 10 și U 8 şi coordonator, grupele de inițiere, Gavruş Florin antrenor grupa U 9, Stelian Șipos antrenor grupa U 7, Darius Turbuț antrenor grupa U 6, preparator fizic Janos Olah.