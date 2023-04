O LECȚIE DE ISTORIE MILITARĂ INTERACTIVĂ, LA SATU MARE

- Advertisement -

În amintirea zilei de 19 aprilie 1919, când se aniversează intrarea Armatei Române în Satu Mare și instaurarea administrației românești, fiind puse în aplicare hotărârile luate la Marea Adunare de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918, Muzeul Judeţean Satu Mare, în colaborare cu Asociaţia „TRANSYLVANIAN DIGGERS” şi cu sprijinul Batalionul 52 Geniu „Tisa” Satu Mare, în perioada 26-28 aprilie 2023, organizează atelierul „19 APRILIE 1919. RECONSTITUIREA MEMORIEI – O LECȚIE DE ISTORIE MILITARĂ INTERACTIVĂ”.

Evenimentul are ca scop marcarea instaurării administrației românești în județul Satu Mare și omagiul adus soldaţilor români căzuţi în timpul Primului Război Mondial. Vor fi expuse replici de arme, echipamente şi uniforme militare, documente, fotografii etc, din perioada Primului Război Mondial. Va fi organizat, de asemenea, şi un atelier de Poştă Militară al Armatei Române. Membrii asociaţiei vor fi echipaţi în ţinute militare române și austro-ungare din perioada amintită. Pe lângă acesta, am dori să organizăm un atelier de facepaiting, selfiepoint şi o prezentare de armament sub îndrumarea cadrelor militare de la UM 01653. Atelierul va fi unul interactiv, vizitatorii având ocazia să intre în contact direct cu istoria militară a Primului Război Mondial, dar nu numai. Încercăm un arc peste timp de la ținute și armament specific Imperiului Roman și până în zilele noastre.

Evenimentul va avea loc la Muzeul de Artă din Satu Mare, P-ța Libertății, nr. 21, în zilele de 26-28 aprilie 2023 în intervalul orar 9-15.

Persoana de contact pentru programări este Mihaela Sălceanu, tel: 0744586821.