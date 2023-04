Echipa de fotbal din cadrul Clubului Sportiv Municipal Olimpia Satu Mare a suferit o nouă înfrângere , a treia în acest an, în fața orădenilor de la FC Bihor, și ratează șansa de a rămâne în cursa pentru un loc de baraj pentru Liga a 2-a.

În meciul de sâmbătă bihoreni practic au început în avantaj. În primul minut al partidei, după o pasă greșită din defenziva sătmăreană, venită de la căpitanul Mureșan,, oaspeții au pornit pe contraatac și după o pasă în fața porții Alexandru Hosu a deschis scorul din 4 m (0–1).

După golul primit sătmărenii au preluat inițiativa și au pus sub presiune poarta adversă, și după primele cinci minute beneficiau deja de al treilea corner. Iar în minutul 5 a venit și golul egalizator: după o serie de bâlbâieli ale defensivei bihorene mingea a ajuns pe ”dreptul” lui Gueye Mansour, care de la 10 metrii l-a executat pe Eduard Neghreș (1–1).

CSM Olimpia a rămas la cârma meciului, dar nu a reușit să preia conducerea pe tabela de marcaj. Oaspeții au avut cea mai mare ocazie a primei părți în minutul 31 când Hosu nu l-a putut învinge pe Fila din 10 m.

La pauză antrenorul Tiberiu Csik face trei înlocuiri, dar din păcate Denis Lazăr, Călin Vădan și Raul Ziman nu aduc un plus în jocul echipei noastre. Din contră, CSM Olimpia a făcut pasul în spate, în iar oaspeții au profitat și au marcat din nou în minutul 71. Abia introdus pe teren, Sergiu Jurj a pătruns pe partea stângă și a centrat înșelător iar mingea a păcalit întreaga noastră defensivă și a intrat în poartă, la colțul lung. (1–2).

Elevii lui Csik n-au mai avut reacție și nici puterea de a revieni în joc și pe tabelă iar pe final Fila a limitat proporțiile scorului prin intervențiile sale…

CSM Olimpia rămâne fără victorie în play off și pierde șansa de a se apropia de primele două poziții… Iar bătălia pentru promovare se amână pentru la anul.

„Nu avem motiv să ne fie rușine pentru rezultatul de azi, ne-a învins o echipă mai bună, una, care a jucat mai motivat, și a avut încredere mai mare în victorie. Îmi pare rău să văd, că unii jucători de la noi au depus deja armele. Dar eu voi fi atent mai mult la acei jucători, pe care ne putem baza pentru sezonul următor. Vă asigur, că nu ne vom preda în următoarele patru meciuri, și voi da posibilitate mai multă acelor băieți, care vor să rămână la CSM Olimpia. Am impresia, că unii nu mai trag pentru echipă” – a declarat Tibi Csik.

„Un meci în fața unui adversar care și-a jucat ultima carte pentru a rămâne în cursa pentru baraj. Am practicat un joc perfect din toate punctele de vedere, tactic, tehnic, fizic, am dus la parametri maximi efortul. Am obținut o victorie printr-o prestație bună și trebuie să-i felicit pe băieți. Chiar dacă scorul a fost mai strâns am mai avut încă 3-4 ocazii mari singuri cu portarul. Cred că băieții merită felicitați pentru că s-au calificat din nou la baraj. Au acceptat munca, disciplina și s-au dăruit în fiecare meci. Dacă mi-ar fi spus cineva vara trecută că în aprilie 2023 vom fi la baraj, știind cum am pornit la drum, nu aș fi crezut. Dar, am fost încrezători, disciplinați și cu multă muncă am reușit. Miercuri avem un nou meci important. Pornim cu optimism și așteptăm cât mai multă lume la stadion, băieții merită să joace cu tribunele cât mai pline”, ne-a declarat antrenorul Florin Farcaș, care duce pentru a doua oară echipa orădeană la barajul de promovare, sezonul trecut sub numele CAO 1910, iar acum cu FC Bihor.

Miercuri avem o etapă intermediară, iar echipa noastră se va deplasa la Sânmartin, unde va întâlni Lotus Băile Felix.