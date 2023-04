Emisiunea Actualitatea sătmăreană de marți seara de la Nord Vest TV a fost dedicată 100% fotbalului județean.

Antrenorii echipelor Olimpia Satu Mare, Unirea Tășnad, Recolta Dorolț și Oașul Negrești au vorbit despre sistemul votat marți la AJF Satu Mare, despre șansele la titlu și bineînțeles despre dorința de promovare în Liga a 3-a.

Antrenorul Olimpiei, Cristi Popa și cel al Recoltei Dorolț, Cosmin Iuhas , prezenți în studioul Nord Vest TV , au fost de acord că actualul sistem cu șase echipe și meciuri tur -retur e unul corect care oferă șanse egale participantelor.

”Anul trecut au fost opt echipe și s-au jucat șapte meciuri și a depins mult și de norocul ce l-am avut la tragerea la sorți. Acum e altceva căci joci și acasă și în deplasare cu toate adversarele” a spus Cristi Popa care le promite suporterilor Olimpiei că echipa sa se va bate pentru fiecare punct și va încerca să câștige titlul.

”Nu consider că suntem principalii favoriți la titlu. Tratăm cu respect fiecare adversar și trebuie să jucăm la capacitate maximă fiecare meci. Am venit în iarnă la Olimpia de la Vetiș. Am găsit un nucleu bun de jucători plus ce am mai transferat în iarnă. Rezultatele de până acum ne dau speranțe” a mai spus Cristi Popa.

Interesantă a fost poziția antrenorului-jucător de la Oașul Negrești, Lucian Homorozan. Acesta a declarat prin telefon că vede o luptă pentru titlu între Oașul și Olimpia.

”Nu subestimez celelalte echipe dar eu așa cred. Sigur că și Gavrilescu face o treabă bună la Botiz sau Faur la Orașu Nou dar din ce-am văzut eu în această primăvară bătălia se va da între noi și Olimpia”, a spus Lucian Homorozan care și-a felicitat jucătorii pentru evoluția din sezonul regulat și a mulțumit Primăriei Negrești Oș și sponsorilor pentru susținere.

”Noi ne dorim liga a 3-a. Ne-am și creionat un buget, acum depinde să și demonstrăm pe teren că putem ajunge acolo”, a mai spus Homorozan.

Tot prin telefon a intervenit și Marius Bălău, antrenorul celor de la Unirea Tășnad.

”Avem un proiect sănătos aici la Tășnad. Tocmai ce l-am cooptat în staff-ul tehnic ca șef de centru la copii și juniori pe Cristian Schnellenperger care e și jucător la echipa mare. Avem susținerea primăriei, avem o bază sportivă frumoasă și sunt semnale că vor fi îmbunătățiri la infrastructura sportivă. Legat de echipă, îmbinăm experiența cu tinerețea… Din păcate n-am tratat foarte serios toate meciurile din sezonul regulat și am cedat primul loc la golaveraj. Avem un program infernal la început cu două deplasări la principalele contracandidate . Sper să începem bine și să luăm puncte din start…Olimpia, Dorolț, Oașul, Tășnad…nu există o favorită certă. Titlul se joacă” e opinia lui Marius Bălău care îi invită pe tășnădeni să vină în număr mare la stadion la meciurile de acasă ale echipei sale.

”Sunt convins că vor fi meciuri bune, de un nivel ridicat” a mai spus Marius Bălău.

Nebăgat în seamă în lupta pentru titlu de cei de la Oașul, antrenorul Cosmin Iuhas de la Dorolț a zâmbit și a declarat că preferă să-i dea replica pe teren colegului și amicului Lucian Homorozan de la Negrești.

”Noi avem un mix între jucători experimentați și tineri. Și ce e mai important că avem tineri din localitate, din Dorolț, ceea ce nu e puțin lucru. Recolta a mai fost în Liga a 3-a în ultimii ani, la fel și Unirea Tășnad, în perioada în care eșalonul trei aducea cheltuieli imense la nivel de deplasări și organizare pentru echipe cu bugete mici. Acum e o șansă cu acest sistem cu zece serii de zece echipe. Deplasări scurte și șanse mai mari de a ține pasul …Mi-aș dori mult să putem furniza surpriza căci oamenii inimoși de la Dorolț ar merita să facă un pas în față” a punctat Cosmin Iuhas care a amintit și de condițiile foarte bune de la Dorolț.

”Poate cele mai bune de la nivelul Ligii a 4-a elite” a completat Iuhas.

Interesante sunt și criteriile de departajare… S-a renunțat la golaveraj, care nu contează deloc. În schimb apar loviturile de departajare.

Criteriile de departajare:

1.Punctele

2.Locul ocupat în sezonul regulat

3.Jocurile directe

4.Rezultatul loviturilor de departajare

Legat de criteriul cu numărul 4, s-a votat ca în returul playoff-ului, la finalul meciurilor Olimpia – Oaşul şi Tăşnad – Dorolţ să se execute lovituri de departajare.

Rezultatul loviturilor de departajare nu influenţează scorul final şi nici situaţia din clasament. El pur şi simplu va conta dacă se va ajunge la acest criteriu de departajare.

Etapa 1 – 22/23 aprilie

Oaşul Negrești – Unirea Tăşnad

Talna Oraşu Nou – Olimpia Satu Mare

Recolta Dorolţ – Sportul Botiz

